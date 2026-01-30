¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLEGEND¡Ùº£½Õ¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡¡½ÂÃ«109¤Ç¥²¥ê¥éÍ½¹ð
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¿¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¡¢¼«¿È6ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLEGEND¡Ù¤ÎÀ©ºî¤òÈ¯É½¡£Åìµþ¡¦SHIBUYA109½ÂÃ«Å¹¤Î¥·¥ê¥ó¥À¡¼¡Ê±ßÃì¡Ë´ÇÈÄ¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬º£½Õ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¥²¥ê¥éÍ½¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¡ªÅìµþ¡¦SHIBUYA109½ÂÃ«Å¹¤Ç¤Î¥²¥ê¥é¹ðÃÎ¤ÎÌÏÍÍ
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤êÂè1ÃÆÀè¹ÔÇÛ¿®³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¡ÖFLIP FLAP¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬2·î4Æü¤Ë·èÄê¡£Æ±¶Ê¤Ï1·î27Æü¤è¤êÊü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖNURO¡×CM¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2·î7Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØAREA OF DIAMOND 4¡Ù¤ËÀè¶î¤±¤Æ¤ÎÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡2017Ç¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÌ¤À®Ç¯¡Ù¤«¤é¿ô¤¨¤Æ6ºîÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡ØLEGEND¡Ù¤ÈÂê¤µ¤ì¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¼«¿È¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½ÂÃ«109¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥àÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢ÇòÅÉ¤ê¤Ë¹õ¤Î¥ê¥Ã¥×¤òÅÉ¤Ã¤¿¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÎÉ½¾ð¤¬¡¢½ÂÃ«¤Î³¹¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï½êÂ°¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î°ÜÀÒ¡¢¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ä¥¢¡¼¡ØAREA OF DIAMOND 3¡Ù¤ò¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ´°Áö¡£¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNo No Girls¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿HANA¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï1»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤òÄÌ¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¡ØLEGEND¡Ù¤È¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¡£
