『テガソード -MEMORIAL EDITION-』発売 応援団エールを収録 拡張アイテムでキャラボイス 一河角乃（演：志田こはく）もラインアップ
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」で、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』からDX版からサイズ・外観・音声仕様を大幅にアップグレードした大人向けなりきりアイテム『テガソード -MEMORIAL EDITION-』（2万2000円／送料・手数料別）と、そのキャラボイス、BGMを拡張するアイテム『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー MEMOREALIZE DATA CARD』（5種セット：1万2100円、各単品：2420円込／送料・手数料別）の予約受付を午後4時に開始する。
『テガソード -MEMORIAL EDITION-』は、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』を象徴する変身アイテムでありロボである「テガソード」をDX版からサイズ・外観・音声仕様を大幅にアップグレードした大人向けなりきりアイテム。テガソードは『DXテガソード』から約130％にサイズアップ。大人が持った時の劇中再現度が格段に向上したうえ、リングパーツ（大）をつけた『DXセンタイリングシリーズ』を、リングパーツの交換なしでそのままセットできるようになった。
グリップ部分にはBGMボタン、セリフボタン、拍手検出ボタンを新設し、音声面の仕様も大幅にアップグレード。テガソード（CV：梶裕貴）のセリフを発動可能なほか、「WINNER！ゴジュウジャー」「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」など印象的なBGM3曲を収録。拍手検出ボタンの存在により任意のタイミングでクラップサウンドの発動が可能となったことに加え、ゴジュウジャー変身シーンの代名詞ともいえる応援団のエールも収録し、劇中さながらにナンバーワンバトルのなりきり体験が可能となっている。
同商品は『DXテガソード』同様、展開済みの『DXセンタイリングシリーズ』（別売り）との連動が可能。連動時のエンゲージ音、必殺技シークエンス音も追加されており、進化したサウンドが体験可能に。そして、DX版同様の機構でロボ状態に変形が可能。変形時のプロポーションを維持するために新規設計した「テガソードレッド フェイスパーツ」が付属。さらに本商品には「センタイリング ゴジュウウルフ」「センタイリング テガソードレッド」も付属する（※「センタイリング ゴジュウウルフ」「センタイリング テガソードレッド」は発売済みのDX版と同じもの）。
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー MEMOREALIZE DATA CARD』は、『テガソード -MEMORIAL EDITION-』にセットすることで、発動可能なキャラクターボイスやBGMが追加できる商品。ゴジュウジャーのメンバーである、「遠野吠（演：冬野心央）」「百夜陸王（演：鈴木秀脩）」「暴神竜儀（演：神田聖司）」「猛原禽次郎（演：松本仁）」「一河角乃（演：志田こはく）」の5種をラインアップ。各単品での発売に加え、5種セットとなった『MEMOREALIZE DATA CARD ゴジュウジャーセット』も発売する。
商品にはそれぞれ、録り下ろしの各キャラクターボイスとそれぞれに異なるBGM2種ずつをデータとして収録。別売りの『テガソード -MEMORIAL EDITION-』にセットすることで音声機能を拡張、テガソードから各種ボイス、BGMの発動が可能になります。拡張される音声は変身前、変身後のものに加え、ナンバーワンバトル開幕時の名乗りセリフや必殺技音声も収録。『テガソード -MEMORIAL EDITION-』によるなりきり遊びの没入度が格段に向上する。
