本格的なのになんで100円なのか不思議！期待以上に優秀だった便利グッズ

冬の静電気対策がしっかり施された、セリアの『ESD精密ピンセット』。静電気で扱いにくい小さなビーズやネイルパーツも安定してつかめて、先端が細いおかげで細かい作業がスムーズに進みます。蓋付きで保管や持ち運びの際も安心。本格的な仕様なのに、100円という手に取りやすさも魅力です！

商品情報

商品名：ESD精密ピンセット

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦12.4cm×横0.9cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4570048041960

この季節気になる“アレ”の対策済み！セリアの『ESD精密ピンセット』

特に冬のこの季節はドアノブに触れたときだけでなく、細かい作業中にも静電気が気になることが増えてきました。特にハンドメイド作品やネイルアートをしていると、軽いパーツが指や道具にくっついて思うように扱えず、ちょっとしたストレスに…。

集中したい作業ほど、こういう小さな不便が積み重なるんですよね。何かいい方法はないかと、セリアを見ていたときに目に留まったのが『ESD精密ピンセット』でした。

静電気対策が施されている高スペックなピンセットということで、試しに購入してみました！

まず気になったのはその作り。先端がかなり細く、小さなものをつかむことに特化している印象です。

見た目はシンプルですが、無駄のない形で、細かい作業に向いていそうだなと感じました。

冬場の作業で悩んでいた静電気問題にも対応しているという点も、かなり心強いポイントです。

先端が細いピンセットだと、保管時に他のものを傷つけないか心配になりますよね。

ですが、この商品にはキャップが付いています！

しっかりキャップでカバーできるので、筆箱やケースに入れても安心して持ち運べます。

さらに、このキャップのおかげでスリムになるので持ち運びやすいです。

扱いやすくて細かいパーツもつかみやすい！

ビーズアート用のビーズを使う場面で使用してみました。先端が鋭利なので、最初はきちんと扱えるか少し不安でしたが、いざ使ってみると意外と安定感があります。

不器用な筆者でも、特別な練習をしなくても小さなビーズをしっかりつかむことができました。

静電気でビーズが手や道具にくっつくこともなく、作業がスムーズに進むのがうれしいところです。

ネイルアートにも使ってみましたが、こちらも相性が良いです。

ネイルチップや細かなパーツは静電気で扱いにくくなりがちですが、このピンセットを使うと余計なストレスを感じずに作業できました。

ほかにも細かい動きが必要なDIYやクラフトなど、幅広い場面で活躍してくれそうです。

110円（税込）でここまで使いやすいなら、ひとつ持っておいて損はないアイテムだと思いました！

細かい作業をすることが多い方は、セリアで『ESD精密ピンセット』をぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。