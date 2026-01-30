シャワーフックでそんなことできるの？！「あとちょっと」を叶える100均便利グッズ

浴室乾燥であと少し干す場所が足りない、浴室に物干し竿はなくてそもそも干せない…。今回はそんな悩みを解決する、ダイソーのアイディア洗濯グッズをご紹介します。なんとシャワーフックに設置するだけで、ちょっとした物干しスペースを後付できるというもの。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：シャワーフック用物干しハンガー（ツイン）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：横24cm×縦14.5cm

耐荷重（約）：0.5kg（1本）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480701189

ひとつ持っていると便利！ダイソーで見つけたちょい足しグッズ

浴室乾燥をするのにあとちょっと場所が足りないというときや、そもそも浴室乾燥用のバーがないという場合に便利なのが、ダイソーの『シャワーフック用物干しハンガー（ツイン）』。

洗濯グッズ売り場で見つけたアイディア商品なのですが、その名の通りシャワーフックにセットすることで物干しスペースを作れるというアイテムです。

角度調整ができる2本のアームで洗濯物が複数干せる！

使い方はシンプルで、シャワーホルダーに差し込むだけ。角度が調整できるシャワーフックの場合は、ハンガーが水平になるように調整してから使用します。

筆者の家のシャワーフックが斜めになっているため、本体も斜めになってしまいましたが、このままでも使用可能です。

2本のアームは角度調整が可能で、一度に複数干せるのがポイント。ハンガーはもちろん…。

ループの付いたタオルなどは、そのまま引っ掛けて乾かすことができます。

耐荷重は1本あたり約0.5kgなので大量に干すということはできませんが、少し干すスペースを増やしたいというときには大活躍ですよ！

今回はダイソーで購入した『シャワーフック用物干しハンガー（ツイン）』をご紹介しました。ひとつあればいざというときに大活躍すること間違いなしのアイディア商品。

110円（税込）で購入できるので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。