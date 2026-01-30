100均なら300円でハイスペック！ニトリだと1000円近く…！家事が楽になる便利ボウル

ダイソーで見つけた耐熱ガラスボウルが、お手頃なのに優秀で驚きました！一品料理を準備から電子レンジ調理まで、これ1つで余裕の大きなサイズ。しかも、ニトリで似たようなサイズの商品を見ると、価格が1000円近く…。ダイソーの商品は、なんと300円で買えちゃいます！家事がラクになるのでおすすめですよ。

商品情報

商品名：耐熱ガラスボウル（23.6cm、2.4L）

価格：￥330（税込）

容量（約）：2.4L

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4549131933727

これ1つで調理から食卓までラク！ダイソーの『耐熱ガラスボウル』

毎日のごはん作りで、下ごしらえ用のボウルと耐熱容器を行ったり来たりするのって、地味に手間ですよね。特に一人分の料理や、やる気が出ない日は「もうこれ一つで完結できたらいいのに…」と思うことも。

そんなことを考えながらダイソーを見ていたときに目に入ったのが、『耐熱ガラスボウル（23.6cm、2.4L）』でした。価格は330円（税込）で、筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に置かれていました。

ちなみに、ニトリでほぼ同じサイズ感の耐熱ボウルが、1,000円近い価格で販売されています。細かい仕様が違えど、こちらのほうがお得です！

まず驚いたのはサイズ感。正直、かなり大きく直径も深さもあり、食材を切ってそのまま入れても余裕があります。

ガラス製で重さはありますが、その分、色移りやニオイ移りを気にせず使えるのもポイントです。

さらに、100均の耐熱容器は温め専用のものも多い中、こちらはオーブン対応タイプ。ニトリの商品はオーブン不可なので、こちらに軍配です！

ダイソーの耐熱ボウルなら「マーボー春雨」も簡単に作れる！

実際にこの耐熱ガラスボウルを使って、レンジ調理を2品作ってみました。ひとつ目はマーボー春雨です。

まず、水200ml、春雨60g、マーボー豆腐の素1人分、しいたけ1枚、ひき肉60gをすべて入れます。

ラップは使用せず、5分加熱します。ムラを防ぐため、加熱後に一度混ぜるのがポイントです。

もう一度レンジに入れ加熱します。加熱時間は春雨の種類によって調整します。今回は春雨が太かったので、追加で5分加熱しました。



取り出して適量のニラをハサミでカットして入れ、さらに電子レンジで2分加熱します。

その後、庫内で2分休ませ、春雨に残った水分を吸わせて完成です。

撮影のために器に移しましたが、面倒な日はこのまま食べてしまうこともあります。

洗い物が減るのが本当にラクでおすすめです！

野菜たっぷり「マーラータン風鍋」もレンジで簡単！

もう一品はマーラータン風鍋を作ってみました。

まず、冷蔵庫にある野菜を適当にカットして入れ、だしをかぶる程度注ぎ、調味料を入れます。全体を覆うようにふんわりとラップをかけます

電子レンジで5分加熱し、加熱ムラを防ぐために出して混ぜます。様子を見ながら追加で8分ほど加熱しました。

電子レンジから取り出したら完成！濃厚な味わいがお好みの方は、牛乳や豆乳を入れてもおいしいですよ。

魚卵入り団子は爆発しないためにも穴をあけ、肉は硬くならないよう最後に加熱するなど調整しています。また、調理は全て600Wで加熱を行いました。

一人暮らしの方や料理があまり好きじゃない方にこそ、こういう「考えなくていい」調理グッズは心強い存在ですよね。

調理から食事まで一つで完結できるこの耐熱ガラスボウルは、手間を減らしたい日にぴったり。気になる方は、ダイソーで探してみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。