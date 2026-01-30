あいのり・桃、次男の前歯が灰色になり歯科医院を受診「まさかこんな事になるとは…」

人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が28日に自身のアメブロを更新。次男の歯の変色について、歯科医院で受けた診断結果を報告した。

この日、桃は「数週間前から気になっていたこと」と切り出し、次男について「前歯の片側だけ、ちょっとだけ灰色に見えるのです」と写真とともに報告。最近ぶつけた記憶はないとしつつ、約3か月前に怪我をしていたことに触れ「じわじわ来てるのかな…と思って、また歯医者さんに行ってきました！」と歯科医院を受診したことを報告した。

診断の結果「ちょっと灰色ですね」と指摘されたといい、歯が灰色になる原因について「神経が死んでしまってることが原因みたい…」と説明。「奥の方まで神経が死んでしまってたら、これから生えてくる永久歯にも影響がでる場合があるみたい」とつづった。

続けて「これからのことが心配なので、専門の歯医者さんに診てもらうことになりました」と明かし「3ヶ月前の怪我…まさかこんな事になるとは…どうなることやら…ドキドキ」と心境を吐露。一方で、自身も幼い頃に「前歯の神経死んでて黒くなってたらしい」と当時の写真とともに告白し「じーとレベル違いで黒いじゃん！！笑 同じ歯の位置で、おそろいだね笑」とお茶目につづり、ブログを締めくくった。