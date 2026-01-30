KDDIと沖縄セルラーは、「povo2.0」の契約者向けに、au PAY totoの「mini BIG」と、抽選で「データ使い放題（24時間）」などのデータトッピングが当たる期間限定トッピング「povoガチャ au PAY toto ～mini BIGプレゼント～」を、1月30日～2月28日まで提供する。

料金は100円で、「mini BIG 1口」と0.1GB（24時間）のデータトッピングがセットとなっている。また、抽選でデータトッピングと交換できるプロモコードがメールで即時付与される。

プロモコードは1等～3等がデータ使い放題トッピングで、1等は24時間、2等は2時間、3等は1時間。また、4等として0.5GB（24時間）のトッピングがプレゼントされる。有効期限はいずれも2026年4月20日まで。

当選 データ 当選確率 利用期限 1等 データ使い放題（24時間） 1% 2026年4月20日 2等 データ使い放題（2時間） 3% 3等 データ使い放題（1時間） 5% 4等 0.5GB（24時間） 91%

「mini BIG 1口」の受け取り期限は3月14日まで。povoアカウントとau IDを連携のうえ、トッピングを購入した後にメールで配信されるURLから、au IDでログインすると特典が受け取りできる。