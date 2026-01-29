『アストリッドとラファエル』がV2！「ミステリーチャンネルアワード2025」結果発表

日本唯一のミステリードラマ専門チャンネル、ミステリーチャンネルが2025年に同チャンネル独占日本初放送および日本初放送したドラマ（新シーズンも含む）を対象に、アンケート投票「ミステリーチャンネルアワード2025」を実施。最も面白かった、おすすめしたいと思った作品を選ぶ作品賞をはじめ、最も素晴らしかった俳優を選ぶベストアクター、ベストアクトレスのランキングが発表された。

フランスNO.1ドラマ『アストリッドとラファエル』シーズン7への更新が決定！ フランスのみならず日本でも熱狂的なファンを持つミステリードラ … フランスNO.1ドラマ『アストリッドとラファエル』シーズン7への更新が決定！

『アストリッドとラファエル』が作品賞、ベストアクトレス首位

作品賞のトップに輝いたのは、『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン5。昨年3月、アストリッド役のサラ・モーテンセンとテツオ役のケンゴ・サイトウの来日に合わせて開催され大盛況となったファンイベントはファンとの絆をより一層深め、圧倒的な支持を集めた。第2位は、英国ミステリー界の至宝アン・クリーヴス原作で、昨年5月に惜しまれつつもついに完結した『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン14。主人公ヴェラの圧倒的な存在感、丁寧に紡がれる人間模様、そして重厚なストーリーが多くの視聴者を魅了し、シリーズを締めくくる見事な幕引きに多くの称賛が寄せられた。そして第3位は、『テンペスト教授の犯罪分析ノート』シーズン4。潔癖症で風変わりなテンペスト教授が、シャーロック・ホームズを彷彿とさせる観察眼で事件の謎を解くミステリーの魅力に加え、彼の過去が徐々に紐解かれていく点も見どころ。シーズンを重ねるにつれて深みが増すドラマとしてファンの心を掴んだ。トップ3のほかにも、ニュージーランド発の『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン9・10、フレンチミステリー『IQ160清掃員モルガンは捜査コンサルタント』シーズン4、『アガサ・クリスティー ゼロ時間へ』や『パズル作家ルートヴィヒ 謎は解くためにある』などの英国ミステリーがランクインした。

ベストアクターランキングとベストアクトレスランキングでは、作品賞トップ3の主演が活躍。前者の第1位は『テンペスト教授の犯罪分析ノート』で神経質で変わり者の犯罪学者を演じたベン・ミラー。偏屈でとっつきにくさのある人柄がいつの間にか愛すべきキャラクターに昇華される演技力が視聴者に評価された。後者の第1位は、『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』でアストリッドを演じるサラ・モーテンセン。自閉症という難役を繊細かつ真に迫る表現力で演じ切る実力に加え、来日時に見せた気さくでチャーミングな人柄もファンを魅了した。同作からは、ラファエル役のローラ・ドヴェールも第3位につけている。また、ベストアクトレスは5人とも作品賞トップ10にいる顔ぶれだったのに対し、ベストアクターは第4位が『ブラウン神父』シーズン12のブラウン神父役マーク・ウィリアムズ、第5位が『獣医ヤコブスの事件簿』第7話〜第21話のハウケ・ヤコブス役ヒンネルク・シェーネマンと、作品賞トップ10圏外から選ばれた。

作品賞部門でトップ、ベストアクトレス部門で第1位と第3位に入った『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン5は、全体のおよそ4割の票を集めるという圧倒的な人気ぶり。そんなシーズン5が衝撃的なラストで幕を閉じる中、待望の最新シーズン6がいよいよ2月23日（月・祝）にミステリーチャンネル独占日本初放送となる。そのほかにも、作品賞第4位に入った『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』の最新シーズン11の独占日本初放送が4月に、同第5位『シェトランド』の最新シーズン9の独占日本初放送が5月に予定されているなど、2026年も世界各国から上質なドラマが続々登場する。

ミステリーチャンネルアワード2025：作品賞 トップ10

第1位：『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン5

★最新シーズン6（字幕版）…2月23日（月・祝）16：00より独占日本初放送

シーズン1〜5（字幕版）…2月21日（土）より放送

几帳面で論理的なアストリッドと、猪突猛進型で大らかなラファエル。正反対の二人がお互いの足りない部分を補いながら協力し合うことで事件を解決していく、フランス発ミステリー！

＜視聴者コメント＞

アストリッドが魅力的。ラファエルと友情が深まっていく過程もいい。テツオとのこれからも楽しみ。（女性 60代）

ふたりのタイプの違うヒロインの家族や恋愛、それぞれの成長を描きながらも、しっかりとしたミステリーで、しかも現代の社会や科学の問題点をうまく絡めていて、ネタが尽きない。（女性 60代）

第2位：『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン14

シーズン1〜14（字幕版）…3月2日（月）11：00スタート

英国推理小説界の至宝アン・クリーヴス原作の傑作ミステリー。イングランド北東部を舞台に、仕事中毒で部下に対して厳しい言わば鬼上司的な刑事ヴェラが、人間の心の機微を深く読み取りながら事件を解決に導く！

＜視聴者コメント＞

ヴェラを中心に取り巻く刑事たちのキャラクター、奥深く考えさせる事件と動機、そして何よりも美しい映像とサントラとのマッチング！ 本当に落ちついてゆっくりとイギリスの雰囲気を感じながら観れる最高のミステリーです！（女性 40代）

もはやヴェラの生き様が心の支えです。人間のせつなさ、優しさが詰まったこの作品が大好きです。（女性 60代）

第3位：『テンペスト教授の犯罪分析ノート』シーズン4

シーズン1〜4（字幕版）…2月11日（水・祝）6：00より一挙放送

『ミステリー in パラダイス』のベン・ミラー演じる神経質で偏屈な犯罪学者が、犯罪に関する専門知識で事件を解決！ ベルギーの人気シリーズを、舞台を英国ケンブリッジに置き換えてリメイク。

＜視聴者コメント＞

シーズン3の悲劇をどう描くのか…と注目していたところ、見事にかわされた。（女性 60代）

シーズンを追う毎に面白さが増すドラマ。（女性 60代）

潔癖症で少し風変わりなテンペスト教授がずば抜けた観察力と分析能力で犯人を特定していくが、謎解きのおもしろさはもちろん、背景にある幼少期のトラウマも含めてとてもみる価値のあるストーリーだと思う。（女性 20代）

第4位：『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン9＆10

シーズン1〜9（字幕版）…1月31日（土）16：00スタート

★待望のシーズン11を4月に独占日本初放送予定

“ニュージーランドのバーナビー警部”とも称される話題のミステリー！ シェパード警部は刑事クリスティンとバディを組み、のどかな町で発生する不可解な殺人事件を捜査していく。

＜視聴者コメント＞

登場人物も空気感も全部大好きです。見ているとワインを飲みたくなります。そしてニュージーランドへ行きたくなります。（女性 50代）

個性的な面々やちょっとコミカルな所等、安定の断トツの面白さです。（男性 60代）

第5位：『シェトランド』シーズン8

★待望のシーズン9を5月に独占日本初放送予定

アン・クリーヴス原作、スコットランド北部に広がるシェトランド諸島を舞台に描かれる究極のクローズド・サークル・ミステリー。ほとんどの島民が顔馴染という世界で、ちょっとした行き違いから殺意へと変わっていく濃密な人間描写、緻密な伏線、大胆なトリックで綴られるストーリーが展開する。

＜視聴者コメント＞

シェトランド島の雰囲気、ドラマのテンポ、安定の面白さです。トッシュの警察官としての成長や私生活での葛藤を応援したくなります。（女性 40代）

全体的には暗いのですが、人々の生き方がたくましく描かれていて惹かれました。続編を見たいです。（女性 80代）

第5位：『刑事カレン・ピリー 再捜査ファイル』シーズン2

シーズン1＆2（字幕版）…2月6日（金）11：00スタート

英国推理作家協会賞受賞のスコットランドのベストセラー作家ヴァル・マクダーミドの小説に基づいたミステリー。周囲から“鼻につく女”と疎まれている、若き女性刑事カレン・ピリーが、男性中心の警察組織の中で息苦しさにもがきながらも、過去の未解決事件に果敢に立ち向かう！

＜視聴者コメント＞

ヴェラと同じく、強い信念と優しさを感じる主人公です。完璧な人間なんていない。でも、誠実に事件や人に向き合う姿勢が好きです。（女性 50代）

現在と過去を行ったり来たり、難しい再捜査をいかに解き明かすのかが面白い。（女性 60代）

第7位：『IQ160清掃員モルガンは捜査コンサルタント』シーズン4

シーズン5（字幕版）3月8日（日）16：00より独占日本初放送

★シーズン4…3月1日（日）21：40スタート

並外れた知能を持つゆえにとっぴな行動で周囲と衝突しがちなシングルマザーの元清掃員モルガンが、その特殊な才能を見出され、捜査コンサルタントとして警察で活躍！

＜視聴者コメント＞

他のミステリードラマとは一線を画すモルガンの存在感が面白い作品。CMで見たときはちょっとコミカルすぎるかな？と思いましたが、しっかりとした事件の内容とモルガンがひらめくシーンからの理路整然とした推理の納得感が毎回爽快でした。シーズン1から4まで一気に見てしまいました。次シーズンで終わってしまうのは、寂しいですが、モルガンの色んな意味での成長物語に区切りをつけるファイナルシーズンも楽しみです。（男性 40代）

第7位：『シスター探偵ボニファス』シーズン4、クリスマスSP 聖夜のおとぎ話

『ブラウン神父』のスピンオフシリーズ！ 156のIQと生化学の博士号を持ち、推理小説をこよなく愛する、明るく陽気で風変わりなシスター・ボニファスが事件解決に奔走する、ハートウォーミングな本格ミステリードラマ。

＜視聴者コメント＞

安定の面白さでした！ シスター・ボニファスをはじめ魅力的なキャラがたくさんで素晴らしかったです！(女性 50代)

第9位：『アガサ・クリスティー ゼロ時間へ』

字幕版…1月30日（金）19：55・2月6日（金）20：00より放送

“ミステリーの女王”アガサ・クリスティーの小説「ゼロ時間へ」のドラマ版！ 1936年、イギリス。激しい三角関係、恐るべき女家長、そして嫉妬と欺瞞が織りなす危険な罠。アンジェリカ・ヒューストン主演。

＜視聴者コメント＞

とにかくクリスティーの新作が見られて嬉しかった。マープル（『アガサ・クリスティー ミス・マープル』）で見たゼロ時間へとはかなり雰囲気が違い、興味深かった。（女性 50代）

第10位：『パズル作家ルートヴィヒ 謎は解くためにある』

“ルートヴィヒ”というペンネームでパズル作家として生計を立てているジョンが、行方不明になった一卵性双生児の兄を探すとともに、刑事であるその兄になりすまして様々な殺人事件に挑むミステリー。

＜視聴者コメント＞

主人公ジョンがとにかく面白い。何度も声を出して笑ってしまいました。刑事になりすまして捜査にあたりつつ、兄ジェームズの失踪の謎も解かなければならないという2軸のある作品で、両方の謎解きが楽しめるのもいい。ケンブリッジの街並みも美しく、行ってみたくなりました。（女性 50代）

ミステリーチャンネルアワード2025：ベストアクター トップ5

第1位：『テンペスト教授の犯罪分析ノート』シーズン4 ジャスパー・テンペスト役ベン・ミラー

＜視聴者コメント＞

コメディアンとは思えないクールな演技、英国紳士らしいちょっとお茶目な部分も楽しく素敵。（女性 60代）

コミカルな演技とシリアスな演技のバランスが抜群。（女性 40代）

第2位：『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン14 ジョー・アシュワース役デヴィッド・レオン

＜視聴者コメント＞

ヴェラの言動に戸惑いながら ヴェラの一番の理解者をうまく演じている。（女性 60代）

再登場してから円熟味が増し、自身も問題を抱えているなど複雑なキャラクターをしっかり演じきれている。（女性 50代）

第3位：『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン9＆10 マイク・シェパード役ニール・リー

＜視聴者コメント＞

飄々としていて鋭い洞察にお茶目さもある警部のキャラクターを魅力的に演じている。（女性 40代）

役柄と雰囲気がピッタリで合ってます！（女性 30代）

第4位：『ブラウン神父』シーズン12 ブラウン神父役マーク・ウィリアムズ

＜視聴者コメント＞

長く続くシリーズでも飽きることなく観ることができるのは、ストーリーや他の俳優陣の支えもあるけれど、やはり彼の演技力は大きな魅力。（50代）

第5位：『獣医ヤコブスの事件簿』第7話〜第21話 ハウケ・ヤコブス役ヒンネルク・シェーネマン

＜視聴者コメント＞

切れ者であり、影もあり、優しさもある、この役にピッタリだった。（女性 50代）

ミステリーチャンネルアワード2025：ベストアクトレス トップ5

第1位：『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン5 アストリッド・ニールセン役サラ・モーテンセン

＜視聴者コメント＞

繊細な演技を求められる役柄にチャーミングな愛らしさを織り交ぜ、誰もが愛さずにはいられない。彼女を見ていると自分自身の何かが癒されていくのを感じる不思議な魅力のある女優です。（女性 40代）

第2位：『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン14 ヴェラ・スタンホープ役ブレンダ・ブレシン

＜視聴者コメント＞

彼女がいるだけで画面が引き締まるというか、存在感があって素晴らしい役者です。仕事に取り組む姿勢や信念、厳しさと優しさのバランスなど、もうヴェラという人間がどこかに実在していると思いそうになるほどリアルです。ずっとこのシリーズを見続けていたかった。（女性 50代）

第3位：『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン5 ラファエル・コスト役ローラ・ドヴェール

＜視聴者コメント＞

人情味あふれ、かつ颯爽とした演技は素晴らしい。（男性 50代）

第4位：『IQ160清掃員モルガンは捜査コンサルタント』シーズン4 モルガン・アルヴァロ役オドレイ・フルーロ

＜視聴者コメント＞

モルガンのぶっ飛んでいてハチャメチャだけど僅かな繊細な部分を持ち合わせたこのキャラクターは、この方でなければ作り上げられなかっただろうと思います。（女性 40代）

第5位：『シスター探偵ボニファス』シーズン4＆クリスマスSP 聖夜のおとぎ話 シスター・ボニファス役ローナ・ワトソン

＜視聴者コメント＞

変わらぬ安定の演技でボニファスの人物像を見事に表現していると思います。（女性 50代）

