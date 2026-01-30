◇NBA ブルズ113ー116ヒート（2026年1月29日 ユナイテッド・センター）

NBAブルズの河村勇輝（24）が29日（日本時間30日）の本拠地ヒート戦で今季初NBAのベンチ入りを果たした。しかし出場機会に恵まれず、チームも惜敗を喫した。

河村は、NBAでは今季初ベンチ入り。出場機会には恵まれなかったものの、仲間たちに最後までエネルギーを送り続けた。チームは最大14点ビハインドから最終Q終盤には1点差まで詰め寄った。しかし勝ち越すことが出来ず惜敗を喫した。

日本のファンも大注目していたこの一戦。「出た時に結果を残せますように！」「敵地2連戦のヒート戦は同行するのかな？」「NBAに戻って来てくれただけでもワクワクする」「河村観たかった気持ちは大きいけど、出さない理由も分かるししゃあない」などの声が上がった。

サマーリーグでアピールに成功し、ブルズとの2WAY契約を勝ち取った河村。しかし「右下腿の血栓」で一度は契約解除となったが、今年1月6日（同7日）にブルズと再び2WAY契約を結んだ。

15日（同16日）の敵地サンディエゴ・クリッパーズ戦で今季Gリーグ初出場。いきなり絶品アシストを連発するなど2得点7アシストと存在感を示した。23日（同24日）の敵地ウェストチェスター・ニックス戦ではノールックパスで会場を沸かせるなど3得点7アシストをマークしていた。しかしその後は負傷もあり、シカゴに戻って調整していた。

ブルズはスケジュール変更もあり、28日（同29日）から5日間で4試合という過密日程。そのため河村にもチャンスが巡ってきた。

この日のハーフタイムレポートではカゴのスポーツを扱う「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」のK.C.ジョンソン記者が河村の近況を報告した。10月に契約解除後は「血栓の恐ろしさも学んだ。再契約まではウエイトトレーニングとミシガン湖を散歩してポジティブな気持ちをキープした」という河村。「自分は出れなくてもベンチからエネルギーを送って、出場したら素晴らしいパスをする自信がある」と自信をのぞかせていた。

ブルズは1月31日、2月1日（同2月1日、2日）に敵地でヒートとの2連戦に臨む。もし河村が同行すればブルズデビューに大きな期待がかかる。