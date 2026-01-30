アーティストグループ「Number_i」がグループの公式インスタグラムを更新し、平野紫耀さんの29歳の誕生日を祝う動画を投稿しました。

公式インスタグラムには「#SHO_HBDay」のハッシュタグとともに、平野さんの誕生日を祝うメッセージが綴られています。









投稿された動画では、『HAPPY BIRTHDAY SHO』と書かれた大きなボードの前に座る平野さんが登場。そこにメンバーの岸優太さんと神宮寺勇太さんが両サイドから現れ、クールに構える平野さんに、サングラスや『HAPPY BIRTHDAY』と記されたメダル、タスキなどを手際よく着けていく様子が映し出されています。









仕上げに岸さんと神宮寺さんは、平野さんを挟んで金色の大きなクラッカーを鳴らし、さらに「2」と「9」の数字をかたどった金色の風船を掲げて、記念すべき日を賑やかに祝いました。









この投稿に対しファンからは「クールな紫耀くん素敵！」「Wゆうたも可愛い」「楽しそうな姿見てるとこっちまで楽しくなっちゃう」「これからも3人についていくよー」といった反響が寄せられています。

