俳優谷原章介が３０日、フジテレビ「サン！シャイン」に出演し、プロ野球・広島の羽月隆太郎容疑者が違法薬物使用の疑いで逮捕されたことについてコメントした。

カープファンの谷原は「広島カープの球場で７回の応援の時に、オーロラビジョンでもう５年以上にわたってずっと応援させていただいてるんですよ。そんな中からこういう選手が出てしまったと。まだ容疑者の段階で確定してるわけではないんですけれども。こういった疑いが持たれるようなことが起きてしまったことが非常に残念だし、野球界にどういう影響があるのか。そして野球選手に憧れる子供たちにどういう影響があるのか。僕も悔しいし、申し訳ない気持ちでいっぱいなっちゃいますよ」などと残念な思いを表した。

羽月容疑者は「使った覚えはありません」と容疑を否認している。広島県警によると昨年１２月１６日、１１０番通報を受けて警察官が向かった先に、通報者と羽月容疑者がいた。場所は広島県内で、任意同行して尿検査をすると、エトミデートの陽性反応が出た。県警は自宅などを家宅捜索し、入手経路や一緒に使った人物の有無などを調べている。