セイコー ルキア、英国リバティプリントを採用した数量限定モデル
セイコーウオッチは、＜セイコー ルキア＞「Happy Collection」の新作として、英国を発祥とするリバティプリントを採用した数量限定の2モデルを発表した。英国リバティ社の生地とリバティプリントを用いた付け替え用ファブリックストラップを同梱し、時計本体と組み合わせて楽しめる。
＜セイコー ルキア＞Happy Collection Made With Liberty Fabric Limited Edition
付け替え用ストラップの柄は、ルキアのデザイナーとリバティジャパンのチームが協業して選定し、各モデルのデザインに調和するものをチョイス。生地はリバティ・ファブリックスを代表する綿素材「タナローン」だ。また、付け替え用ストラップと同柄の生地を外装に用いたスペシャルボックスも付属。腕時計を収めた中箱を取り外すことで、小物入れとしても利用できる。
○「チャイブ タナローン」を組み合わせたネイビーダイヤルモデル（SSQW103）
ひとつ目のモデルには、リバティのアーカイブデザインをベースとした「チャイブ タナローン」を描いたストラップが付属。密集した花々を描いたプリントに合わせ、ダイヤルには深みのあるネイビーカラーを組み合わせた。秒針と7時位置のクローバー形の金属パーツにはイエローゴールドカラーを用い、配色のアクセントとしている。
○華やかな「ポピー・アンド・デイジー タナローン」（SSQW104）
もう一方のモデルは、ポピーとデイジーの花をモチーフとした「ポピー・アンド・デイジー タナローン」のストラップ。華やかなプリントに合わせ、ケースやインデックスには多彩なカラーを取り入れ、明るい印象にまとめている。
○＜セイコー ルキア＞Happy Collection Made With Liberty Fabric Limited Edition
ケース素材：チタン
ケースサイズ：縦37.0mm×横27.7mm×厚さ7.7mm
風防：サファイアガラス（スーパークリアコーティング）
ブレスレット／ストラップ：チタンブレスレット、付け替え用リバティプリントストラップ
防水性能：日常生活用強化防水（10気圧）
ムーブメント：クオーツ式「キャリバー 1B32」
おもな機能：電波時計（日本／中国／アメリカ／ドイツの標準電波に対応）、ソーラー駆動、フルオートカレンダー（2099年12月31日まで）
駆動期間：フル充電時約6カ月（パワーセーブ時約1.5年）
限定本数：各モデル500本
価格：12万7,600円
＜セイコー ルキア＞Happy Collection Made With Liberty Fabric Limited Edition
○「チャイブ タナローン」を組み合わせたネイビーダイヤルモデル（SSQW103）
ひとつ目のモデルには、リバティのアーカイブデザインをベースとした「チャイブ タナローン」を描いたストラップが付属。密集した花々を描いたプリントに合わせ、ダイヤルには深みのあるネイビーカラーを組み合わせた。秒針と7時位置のクローバー形の金属パーツにはイエローゴールドカラーを用い、配色のアクセントとしている。
○華やかな「ポピー・アンド・デイジー タナローン」（SSQW104）
もう一方のモデルは、ポピーとデイジーの花をモチーフとした「ポピー・アンド・デイジー タナローン」のストラップ。華やかなプリントに合わせ、ケースやインデックスには多彩なカラーを取り入れ、明るい印象にまとめている。
○＜セイコー ルキア＞Happy Collection Made With Liberty Fabric Limited Edition
ケース素材：チタン
ケースサイズ：縦37.0mm×横27.7mm×厚さ7.7mm
風防：サファイアガラス（スーパークリアコーティング）
ブレスレット／ストラップ：チタンブレスレット、付け替え用リバティプリントストラップ
防水性能：日常生活用強化防水（10気圧）
ムーブメント：クオーツ式「キャリバー 1B32」
おもな機能：電波時計（日本／中国／アメリカ／ドイツの標準電波に対応）、ソーラー駆動、フルオートカレンダー（2099年12月31日まで）
駆動期間：フル充電時約6カ月（パワーセーブ時約1.5年）
限定本数：各モデル500本
価格：12万7,600円