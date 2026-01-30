丸山桂里奈、家に追加した子供用遊具を披露「大きくて凄い」「広い庭羨ましい」の声
【モデルプレス＝2026/01/30】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が1月29日、自身のInstagramを更新。娘が喜ぶ家でのショットを公開し、話題となっている。
【写真】42歳元なでしこ「広い庭羨ましい」巨大滑り台など新しい子供用遊具披露
丸山は「遊具が新たに追加されました」とつづり、写真を投稿。広い庭に置かれた、子供用の滑り台や、ブランコとつり輪とバスケットゴールが一体となった遊具を披露した。「寒かったり、なかなか外に行けない時もお家で遊べるね」と記し、子供も喜んでいる様子を報告した。
この投稿に「お家に遊具羨ましい」「大きくて凄い」「広い庭羨ましい」「喜びそう」「家族が賑わう場所になりそう」「子供は嬉しい」「愛情を感じる」などと反響が集まっている。
丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆丸山桂里奈、新しい子供用遊具を披露
◆丸山桂里奈の投稿に反響
