舞台共演から恋人関係へ　『弱いヒーロー』の悪役俳優、ミュージカル女優との熱愛認める

2026年2組目の芸能人カップルは、俳優ペ・ナラ（35）と女優ハン・ジェア（33）であった。

1月30日、ペ・ナラの所属事務所YYエンターテインメントは『OSEN』に対し、「ペ・ナラとハン・ジェアが交際中であることは事実だ。良い関係を築いている」と明らかにした。

ペ・ナラとハン・ジェアは、ミュージカル『グリース』『チプトゥリコンサート』『ラパチーニの園』などで共演しており、同僚俳優として縁を結んだ後、恋人関係へと発展した。

舞台に対する情熱や音楽への愛情など、多くの共通点を通じて互いを支え合う、模範的な俳優カップルだという。

1991年1月4日生まれのペ・ナラは、2013年のミュージカル『プロミス』でデビューした。最近ではドラマ『悪人伝記』『弱いヒーロー Class 2』『隠し味にはロマンス』『私と結婚してくれますか？』『捏造された都市』などに出演している。

1992年12月28日生まれのハン・ジェアは、2003年のMBC創作童謡祭で大賞を受賞した。2017年のミュージカル『ハムレット：アライブ』で本格的にデビューし、『もしかしたらハッピーエンディング』『ウエスト・サイド・ストーリー』『パリのパン屋』『冬の旅人』などに出演した。最近ではミュージカル『キンキーブーツ』に出演中だ。

なお、前日の1月29日には女優シン・ウンスと俳優ユ・ソンホが交際を認めている。

