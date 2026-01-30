ボリューム感が際立つ大人の魅力！TWICE・ジヒョがインナーウェアブランドのモデルに抜擢　

TWICE・ジヒョがインナーウェアのモデルに抜擢された。

インナーウェアブランド「Venus」は1月30日、ジヒョをモデルに起用したと明らかにし、最新キャンペーンのビジュアルを公開した。

【写真】ジヒョ、はち切れそうな胸部

「健康的な美しさのアイコン」というコンセプトのもと、インナーウェアを取り入れたスタイルで堂々とした存在感を放つジヒョの姿が収められている。

今回のキャンペーンのために特別に制作されたというミントカラーのドレスに身を包んでいるジヒョ。健康的なプロポーションを生かしたスタイルを自身らしく着こなし、大人の魅力を存分に発揮している。

（写真＝Venus）ジヒョ

ジヒョのキャンペーン映像は、Venus公式サイトやSNSなどで公開中だ。

◇ジヒョ プロフィール

1997年2月1日生まれ。本名パク・ジヒョ。ガールズグループTWICEのリーダーとして2015年10月にデビュー。メンバーのなかでも高い歌唱力を誇る。10年という長い練習生期間を経てデビューしただけに、ファンからの支持も厚い。面倒見が良く優しい性格で、メンバーに対する気遣いがたびたび称賛されている。2023年8月には1stミニアルバム『ZONE』でソロデビューした。