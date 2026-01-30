ジムニー ノマドの新色ボディカラー「グラナイトグレーメタリック」

ジムニー ノマドが一部仕様変更でさらに魅力的に！

ジムニー初の5ドアを採用した「ノマド」は、本格的な悪路走破性を持つコンパクトクロカン4×4がコンセプト。リアドアの採用やホイールベースの延長などにより、後席の居住性や快適性の向上を実現した4人乗りモデルだ。

ジムニー ノマドのトピックを振り返ると、2025年1月30日の発表直後から約5万台もの受注が殺到。そのため、月間販売目標を1200台としていたスズキは、2月3日に一時的な受注停止を発表した。その後、インド法人において生産体制を強化し、月間生産台数を約3300台に増やした。

待ちに待った受注再開のアナウンスは2026年1月15日に入った。この発表では1月30日より受注を再開し、納車順は申し込み順ではなく“抽選方式”を採用することが決定していた。

そして1月30日、スズキはジムニー ノマドの受注再開とともに、一部仕様変更を発表した。

具体的には衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用し、車線逸脱抑制機能を標準装備。そのほか、アダプティブクルーズコントロール（ACC）や、マルチインフォメーションディスプレイ、スズキコネクトにも対応し、安全機能と快適装備をさらに充実させている。

さらに、新色に「グラナイトグレーメタリック」を追加し、ラインナップを全7色としたほか、メーカーオプションにバックアイカメラ付ディスプレイオーディオ・スズキコネクト対応通信機を設定した。

機能・装備の充実にともない、価格も見直された。ジムニー ノマドは、2025年モデルでは「5MT」が税込265万1000円、「4AT」が税込275万円だったが、一部仕様変更を受けた2026年モデルでは「5MT／4AT」ともに税込292万6000円になる。MT・ATモデルが同一価格となった点にも注目したい。

ACCの採用（4AT車のみ）や装備の充実によって完成度を高めたジムニー ノマドは、受注再開後も変わらぬ人気ぶりを見せることになりそうだ。

