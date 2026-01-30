ぼる塾・田辺智加、香港旅行で“グルメ”堪能 旅振り返るオフショット公開に「どれもめちゃくちゃおいしそう」
お笑いカルテット・ぼる塾の田辺智加（42）が30日、自身のインスタグラムを更新。香港旅行の写真を公開し、多様なグルメを紹介した。
【写真】「うっまぁ！」ぼる塾・田辺の香港グルメ紹介ショット
投稿で「香港旅行！」と、14枚の写真を公開。ホテルの食事に「ペニンシュラのアフタヌーンティー柑橘烏龍茶美味しい！スコーンにクロテッドクリームにいちごジャム！きゅうりのサンド好き！」とコメント。次の写真も「100万ドルの夜景曇ってたけどそれもいい！」を絶賛した。
続けて「香港ディズニーランドパークとっても盛り上がってた！！あと、パークのご飯おいしかったよ。次行ったら年パス欲しいよ」としみじみ。「香港の海老ワンタン麺 スープ！麺！ワンタン！美味しすぎる！」と振り返り、「ホテル近くのエッグタルトうっまぁ！九龍公園で朝紅茶といただいた」と、絶賛グルメを堪能した様子をつづった。
この投稿に「素敵なお写真だらけ！美味しそうだー」「どれもめちゃくちゃおいしそう」などのコメントが寄せられた。
