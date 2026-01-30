俳優・木南晴夏（40）の家族とライブを楽しむ姿に反響が寄せられている。

【映像】木南晴夏「お母さんあるある」親近感あふれる朝食プレート

2018年、俳優の玉木宏（46）との結婚を報告した木南は、2020年8月に第1子、2025年12月に第2子の誕生を公表していた。翌年1月20日に更新したInstagramでは、残りもので作ったというワンプレート朝ごはんを披露。

「親近感あるし、こういう朝ごはんが一番落ち着く」「お母さんあるある！」と、私生活が垣間見える投稿が話題になっていた。

木南晴夏、家族とライブを楽しむ姿に反響

28日には、姉で俳優の木南清香（44）のInstagramに登場。「演出もパフォーマンスも圧巻！ 全力投球の2時間40分がすごすぎて 妹と2人だけでのお出かけは久々な夜でした♡」と歌手のレディー・ガガのライブを姉妹で楽しむ様子を見せている。

この家族ショットにネット上では、「似ている二人だね」「この写真だとほんとそっくり」「きっと子煩悩な玉木さんが、お子さん2人を見てくれてるんでしょうね」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）