¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï30Æü¡¢5·î24Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤ò²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤ÎÊ¡²¬¤Ç¤Î°Î¶È¤ò¶¦Í¤¹¤ë°ìÆü¡ÖOH SADAHARU LEGACY DAY¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÁ´Áª¼ê¤¬ÇØÈÖ¹æ89¤ÎÆÃÊÌ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¡¢Æþ¾ì¼Ô¤Ë¤ÏÆ±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ì¥×¥ê¥«¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¸å¡¢²¦²ñÄ¹¤¬¸½Ìò»þÂå¤ËÇØÉé¤Ã¤¿¡Ö89¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÌîµå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÈÖ¹æ¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÄê¤Î´ÆÆÄ¡¢Áª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¤¬ÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¾ëÅç·ò»ÊCBO¤Ï¡ÖÊ¡²¬¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢Á°Æü¤Ë¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¡£89¤È¤¤¤¦ÈÖ¹æ¤¬Ê¡²¬¤Î³¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÈÖ¹æ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£ËÍ¤é¤Ï²¦Äç¼£¤È¤¤¤¦ÊõÊª¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤¿¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈµÛ¼ý¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£