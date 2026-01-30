若く見せようとしたつもりなのに、なぜか年齢以上に老けて見えてしまう…。ヘアメイクの第一線で30年、2万人以上に「抗わず、自然体で整える」大人のメイクを提案してきたYUTA.さんはそんな悲しい事例を多く目にしてきたそうです。ではどこが原因でそうなったのかというと…。 今回は若く見せるメイクのコツについてお伝えします

【写真】向かって左が＜老け見え＞の目もとのメイク、対して右が＜若見え＞の目もとのメイクで…

やりがち（１）「若づくり感」がちぐはぐな印象に

「若見え」を狙ったメイクが、ポイントを誤ったがために、実際には「老け見え」になっている。

ヘアメイクとして、これまでそんな事例を多く見てきましたが、実はその原因は、とてもささいで日常的なことばかりなのです。

メイクで老けて見えてしまう人には、陥りがちな＜３つの失敗＞があります。以下１つずつ見ていきましょう。

まず多いのが「下地・ファンデーションを厚塗りにしがち」ということ。

「若く見せたい」という思いから、つい塗りすぎしてまう。いわば、厚塗りに。その厚塗りこそ、のっぺりと重たい印象になり、「老け見え」の原因になっているケースはとても多いのです。



【写真１】昔のやり方でベターっとファンデーションを塗っていくと「老け見え」に。筆者YouTube「40代からのシャレるメイク」より

年齢を重ねた大人の肌には、細かく手を動かし、パーツごとに仕上げていく丁寧さが必要です。それだけで、見た目年齢は大きく変わりますし、今の肌に合った引き算を覚えることが、大人のメイクを成功させるカギとなります。



【写真２】必要なところに薄く層を重ねて塗っていくと「若見え」に。筆者YouTube「40代からのシャレるメイク」より

また、無理に目を大きく見せようとするのも要注意。

「目を強調すれば若く見える」と思って、アイラインを跳ね上げたり、過度なまつ毛エクステをしていませんか？

でも年齢の変化に抗う・逆らうほど、違和感は強調されます。顔は一部だけがシャープだと、かえってアンバランスに見えてしまうのです。

やりがち（２） 加速するエイジングに対応できていない

現実のエイジングに追いついていない、ということも考えられます。

たとえば“ツヤ”。

ツヤのない肌やパサついた髪は、それだけで疲れて見え、老けた印象に直結します。若く見せようと明るい髪色にしても、パサついていれば逆効果。髪と肌のツヤは年齢を問わず、最大の若見え要素です。



YUTA.さんの著書『なんとなくの自己流から抜け出す 今の自分に合うメイクの正解』（著：YUTA.／日本実業出版社）

肌のツヤを取り戻すには、「足す」よりも「整える」ことが大切です。

水分と油分のバランスを意識した保湿を丁寧に行い、下地でツヤの土台をつくるほうが、自然で清潔感のある仕上がりになります。肌のツヤはメイクでつくるものではなく、土台となるスキンケアの仕込みで決まるものなのです。

髪も同じです。スタイリング剤で無理にツヤを出そうとすると、重たく見えたり、古い印象になりがちです。大切なのは、乾燥させないこと、そしてハリとツヤが出る状態を保つこと。

ドライヤーで根元を立ち上げ、ヘアアイロンで髪自体にハリを与え、仕上げに毛先へ少量のオイルやバームをなじませて束感を出す。こうした工程を丁寧に行うだけで、エイジングを重ねた髪の印象は驚くほど変わります。

続いて唇。

年齢とともに唇は薄くなります。たとえば、そこに鮮やかすぎるピンクをのせると、全体が浮いてしまい、老け見えに。

色で若返らせようとするのではなく、質感と立体感を整えることです。まず意識したいのが、唇の保湿。毎日のお手入れとして、リップクリームやバームで唇をやわらかく整えるだけでも、ふっくらとした印象は戻ってきます。

色選びは、鮮やかさよりも肌になじむ血色感を基準に。青みの強いピンクや白っぽい色より、少し深みのあるローズ系やベージュ寄りの色のほうが、唇の存在感を自然に引き出してくれます。

最後に眉。

年齢を重ねると、眉は細く、長くなりすぎるか、あるいは逆に、短くなりすぎるかのどちらかに振り切れてしまう人が多く見られます。

細く長い眉は、顔全体を下に引っ張って見せ、疲れた印象に。短すぎる眉は、顔の余白が強調され、どこか間の抜けた印象になりがちです。

やりがち（３） メイクのクセが若い頃のまま

若い頃はそのメイクでうまくいっていたのかもしれません。でも、年齢を重ねた肌や顔立ちに、同じやり方を続けていると、どこか無理が出てきます。メイクのやり方も年齢に合わせて、変化していく必要があるのです。

チークの「入れました感」。コンシーラーの広げすぎ、白すぎ。ファンデーションは常にワントーン明るいものを選ぶ…。



これらはすべて、昔の成功体験がそのままクセになっている状態です。しかし、若い頃のハリのある肌なら成立していた塗り方も、たとえば、茶ぐすみや肝斑がある肌に明るすぎる色を使うと、白浮きしてフィット感がなくなります。

ポイントは、「明るくする」「隠す」よりも、「なじませる」こと。そのうえで、気になる部分だけをコンシーラーでピンポイントに補正する。

広げすぎず、動かしすぎないことが大切です。

チークも同様です。色をのせることより、血色がにじむ位置に、ほんのり足す意識を。「入れました感」が出ないだけで、顔全体の印象は一気に若々しくなります。

さらに注意したいのはアイシャドウ。

「若い頃にしていたケアの順番」が逆効果になっているかもしれません。

アイシャドウを塗る順番といえば＜明るい色 → 中間色 → 濃い色＞。この順を“基本”として今も続けていませんか？



年齢を重ねた目もとは、まぶたがかぶさり、むくみやくすみも出てきます。その状態で若い頃と同じアイシャドウの塗り方をすると、グレイッシュにくすんで見えたり、浮いた印象になりがちです。

おすすめは、アイシャドウを濃い色や中間色から入れて、最後に明るい色をふわっと重ねる方法です。茶ぐすみがある目もとほど、こちらのやり方のほうが自然になじみます。

また、パールも要注意。若い頃のように目もと全体にのせると、シミやシワを強調し、老けた印象になりやすいです。

メイクはトータルバランスが大切

多くの人は、「顔は顔、髪は髪、服は服」と分けて考えがちです。けれども、メイクはトータルバランスが大切です。

なおプロのヘアメイクの現場では、＜服 → 髪 → メイク＞の順で整えていきます。

洋服の色や質感と、髪、顔がちぐはぐだと、どんなにメイクをがんばっても若くは見えません。髪がパサついたまま、メイクだけツヤを足そうとしても、顔だけが不自然に目立ってしまいます。しかもこうしたズレは、若く見せようとがんばるほど起こりやすいものです。

大切なのは、年齢を受け入れたうえで、今の自分に合うバランスに整え直すこと。

今の服、今の髪、今の顔立ちに合ったメイクを選ぶ。それこそが、大人の女性が自然に若々しく見える、いちばんの近道です。