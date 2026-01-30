「絵画にして家に飾りたいレベルの美しさ」休井美郷、“昭和レトロ”二次会の手作りドレス姿に反響！
「絵画にして家に飾りたいレベルの美しさ」休井美郷、“昭和レトロ”二次会の手作りドレス姿に反響！
Amazon Prime Videoの婚活サバイバル番組『バチェラー・ジャパン』シーズン4に参加し話題になった休井美郷さんは1月29日、自身のInstagramを更新。結婚式の二次会で着用したドレス姿を披露しました。
【写真】休井美郷の手作りのドレス姿
「絵画にして売って欲しいです」休井さんは「二次会は『昭和レトロ』をタイトルにして、BGMもすべて昭和の歌謡曲に。ちなみにこのドレスは切ったりして手作りです」とつづり、5枚の写真を載せています。二次会で着用したドレス姿などです。モノクロ写真を中心に美しい様子を披露しています。
コメント欄では、「昭和歌謡曲どんな曲にしたか気になります」「絵画にして家に飾りたいレベルの美しさ」「本当に絵みたいに可愛い〜」「絵画にして売って欲しいです」「素敵です」と、絶賛の声が集まりました。
コラボ商品を発売25日には「この度、しまむら コラボ第2弾が決定しました」とつづり、ファッションブランド「しまむら」とのコラボレーション商品を着用した姿を載せていた休井さん。31日15時よりしまむら公式オンラインストアにて発売開始とのこと。興味を持った人はぜひチェックしてみてください。(文:鎌田 弘)
外部サイト