【70代彼氏の息子と対面】「俺は絶対に認めない」と言われたけど…私は彼と一緒にいたい＜第７話まんが＞【2025年下半期BEST】

2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年9月10日）********心身ともに健康なシニア世代が増える中、70代以降に人生を共に歩むパートナーと出会う人も。72歳の小林愛子さんは、10年前に夫に先立たれて現在はひとり暮らし。友人に勧められて行ったオープンカレッジで、73歳の徳田さんと出会います。徳田さんは3年前に妻を亡くしており、自分と似た境遇に親近感を覚えた愛子さん。物腰柔らかな彼に惹かれていき、お付き合いすることに。交際から3ヵ月が経った頃、徳田さんから同棲の提案が。隣市に住む娘には大反対され、さらに徳田さんの息子が登場してきて…

シニアの恋愛なんてややこしいだけ

視線の先に立っていたのは徳田さんの息子・和人さんでした。

問題が山積み

色恋なんてやめてくれ

徳田さんの言葉を聞いて、私も同じ気持ちだと感じました。

そして同時に、徳田さんの息子の意には反するけど、この人と、もっと一緒にいたいと思ったのです。

徳田さんは息子さんと、私は娘と、もう一度きちんと向き合って話さなければいけないのかもしれません。

