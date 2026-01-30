絶対に外さないと思う「福島県のお土産」ランキング！ 2位「喜多方ラーメン黄箱2食入」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが続くこの季節、あたたかい飲み物と一緒に楽しむ地域の名産品は格別の癒やしを届けてくれます。 自宅で過ごす冬のひとときを豊かに彩る、現地ならではのこだわりが詰まった商品をまとめました。
All About ニュース編集部では、2026年1月9日、全国20〜60代の男女250人を対象に、「絶対に外さないお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、絶対に外さないと思う「福島県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「２食入っていて、福島のラーメンを味わって欲しいから」（20代男性／埼玉県）、「シンプルな醤油ラーメンで万人受けしそうだから」（40代男性／神奈川県）、「ラーメンが好きな人は多いし、食事の代わりになるお土産は喜ばれやすいため」（30代男性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「福島土産として定番で、長年愛されている安心感があるからです。ミルク風味でクセがなく、誰にでも渡しやすい味だと思います」（20代男性／愛媛県）、「ミルクの風味がやさしく広がる焼菓子で、甘さが万人向けで食べやすく、知名度と定番感があり安心して選べるから」（40代男性／静岡県）、「チョコ味など期間限定のものもあって飽きないから」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月9日、全国20〜60代の男女250人を対象に、「絶対に外さないお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、絶対に外さないと思う「福島県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：喜多方ラーメン黄箱2食入（河京）／58票日本三大ラーメンの1つに数えられる「喜多方ラーメン」を、自宅で本格的に楽しめるセット。モチモチした食感の平打ち熟成多加水麺と、コクのあるしょうゆスープの相性は抜群です。福島の味をそのまま持ち帰ることができるお土産として、幅広い層から厚い支持を得ています。
回答者からは「２食入っていて、福島のラーメンを味わって欲しいから」（20代男性／埼玉県）、「シンプルな醤油ラーメンで万人受けしそうだから」（40代男性／神奈川県）、「ラーメンが好きな人は多いし、食事の代わりになるお土産は喜ばれやすいため」（30代男性／千葉県）といった声が集まりました。
1位：ままどおる（三万石）／74票福島土産の代名詞「ままどおる」が1位に輝きました。バターをたっぷり使用した生地で、ミルク味のあんを包み込んだ優しい味わいは、一口食べると幸せな気分にさせてくれます。長年愛され続けるその懐かしい甘さと、いつ誰に贈っても喜ばれる安心感は、まさに「外さない」福島の顔といえる逸品です。
回答者からは「福島土産として定番で、長年愛されている安心感があるからです。ミルク風味でクセがなく、誰にでも渡しやすい味だと思います」（20代男性／愛媛県）、「ミルクの風味がやさしく広がる焼菓子で、甘さが万人向けで食べやすく、知名度と定番感があり安心して選べるから」（40代男性／静岡県）、「チョコ味など期間限定のものもあって飽きないから」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)