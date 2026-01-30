初回から高い視聴率を記録している日曜劇場『リブート』。

妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語です。

息もつかせぬ緊迫の展開が続きますが、登場人物が多く「この人誰だっけ？」と思う瞬間もあるのではないでしょうか。

そこで改めて『リブート』に登場するキャストを一人ずつ紹介していきます。

「善良な小市民」から「悪徳刑事」へ…

早瀬陸（リブート前）…松山ケンイチさん

本作の主人公。そして、もう１人の主人公、儀堂歩（鈴木亮平）にリブートする前の姿。

妻・夏海、息子・拓海、母親と４人で「ハヤセ洋菓子店」を営むパティシエ。妻が失踪するも、息子を励まし、体調のすぐれない母を気遣いながら、明るく家族を支えてきた。

早瀬の原動力は、ただひとつ“家族への愛”。しかし、失踪していた妻・夏海の死を知ったことで、真実にたどり着くため、彼は見知らぬ誰かになりきることを決意する。

困難にも揺るがない粘り強さと誠実さを持つ早瀬の行動は、周囲の人々を突き動かし、やがて闇の中にいる者をも巻き込んでいく。