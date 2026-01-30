37歳男性が7年保有する株主優待銘柄「選択肢に食品が多くて助かっている」
現在上場企業の1500社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
回答者プロフィール年齢性別：37歳男性
同居家族構成：本人のみ
居住地：大阪府
雇用形態：派遣・契約社員
年収：300万円
現預金：1500万円、リスク資産：490万円
・日本株：340万円
・投資信託：150万円
「買ってよかった優待銘柄はラオックスホールディングス」投資歴は「約10年」、日本株を中心に運用しているという30代の投稿者男性。
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、総合免税店などを運営するラオックスホールディングス＜8202＞だそう。
100株以上を保有すると「保有株数に応じたポイントが付与され、専用ウェブサイトおよびカタログ掲載の優待商品と交換できる」とのこと。「インバウンドの影響で株価が上がると思ってコロナ禍前に購入」したそうで、保有年数は「約7年」だと言います。
優待については、「商品の選択肢に、食品が多くて助かっています。毎年フリーズドライのみそ汁を選んで、日常的に食べています」と語っており、優待が生活の一部になっている様子。
一方で、「私が購入してから株価が50％近く下がっており、売るに売れません」といった悩みも明かしています。
「優待銘柄を選ぶ際には、実用性を重視している」ラオックス以外に気に入っている優待銘柄としては、「日本航空（JAL）＜9201＞」を挙げた投稿者。
日ごろ優待銘柄を選ぶ際には、「実用性を重視」しており、「食品や（自社商品や自社サービスの）優待券」をもらえる銘柄を中心に選んでいるそうです。
最後に、今後は優待として「クオカードをもらえる銘柄」の購入を検討していると教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)