福岡ソフトバンクホークス所属の近藤健介選手は1月29日、自身のInstagramを更新。シカゴ・ホワイトソックスに入団した村上宗隆選手とのツーショットを披露しました。

【写真】近藤健介＆村上選手のツーショット

「頑張れー！！！！」

近藤選手は「宗と一緒に練習して、ご飯に行ってきました！　メジャーでの活躍が楽しみです」とつづり、5枚の写真を載せています。1枚目は村上選手とのツーショットで、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場を記念したプレートを手に持つ姿です。ほかには、一緒に練習する姿なども披露しています。

コメントでは「素敵過ぎる！！」「お二人頑張ってください！！」「2人とも怪我なく頑張って下さい」「最高のツーショット」「2人ともWBC頑張って！」「頑張れー！！！！」「凄すぎ素敵すぎ可愛すぎ！」「どんどん格好良くなっていく…」と、絶賛の声が集まりました。

さまざまなショット披露

近藤選手は自身のInstagramでさまざまなショットを公開しています。22日には「チーム天城2026、終了！」と、トレーナーやサポートメンバーと一緒に撮影したショットを載せていました。気になった人はぜひチェックしてみてください。(文:鎌田 弘)