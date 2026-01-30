三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。

県内で最も面積が小さい町・朝日町。

去年の大会では町の部で7位に入賞し、今年はチーム一丸となって町の部優勝を目指します。

亀田優人監督は「今年は小学生がすごく勢いのあるチームだと思っている。その勢いのままゴールできれば」と期待を込めます。

監督が今大会のキーマンに挙げるのが、1区と2区を走る2人の“小学生ランナー”です。

1区の新美小晴選手は「最後まで全力で走り切りたい」と意気込みました。

2区の山本悠陽選手は「区間賞を目指して朝日町に貢献したい」と力強く語ります。

また、朝日町チームの山本コーチと、8区を走る土屋心乃選手は、大会当日が誕生日です。

土屋選手は「いい思い出になることを目標に頑張りたい。3.4キロという走り慣れない距離に少し不安はあるが、しんどくなった時こそ、チームのみんなや応援してくださる方々の思いを力に変えて、タスキをつなぎたい」と話しました。

今大会で初めてアンカーをつとめるのが、10区の高橋賢治選手です。

トライアスロンで鍛えた肺活量を生かした走りに注目が集まります。

高橋選手は「50歳になりましたが、まだまだペースを上げて、若い人に負けないよう頑張りたい。普段は1人で走ることが多いですが、チームプレーで挑む駅伝の楽しさを改めて感じながら走りたい」と語りました。

亀田監督は「選手それぞれが全力を出し、タスキを無事にゴールまで運んでほしい」と話しています。

町の部優勝を目標に、朝日町チームは大会当日、タスキをつなぎます。