もはや「違法改造のフルコース」と批判殺到！

国土交通省・関東運輸局は2025年11月4日、栃木県那須塩原市内の東北自動車道において実施された「特別街頭検査」の結果を公表。

黒磯板室インターチェンジ付近で同月2日の早朝に行われたこの取り締まりは、栃木運輸支局、自動車技術総合機構、軽自動車検査協会、そして栃木県警が連携するという厳格な体制で実施されました。

【画像】運輸局ガチギレ！ これが真っ黒窓の「極悪セダン」です！（27枚）

その結果、保安基準不適合の疑いで抽出された車両のうち、いわゆる“旧車”と呼ばれる年式の古いセダンに対し、整備命令書の交付が行われたのです。

今回検挙された車両の違反箇所は、改造車界隈で常態化している典型的なポイントでした。

検査官の目視および計測により特定されたのは、タイヤとホイールがフェンダーの幅を超えて車体外へ突出している「回転部分の突出（ハミタイ）」、フロントガラスおよび運転席・助手席の窓ガラスに基準を満たさない着色フィルムを貼り付ける「着色フィルムの透過率不足（フルスモーク）」、そして消音器の不備により基準値を超える騒音を撒き散らす「近接排気騒音基準値超過（爆音マフラー）」という、“違法改造のフルコース”とも言える状態でした。

これらはすべて道路運送車両法が定める保安基準に明確に違反するものであり、整備命令書の交付を受けた所有者は、直ちに車両を適法な状態へ修復し、運輸支局などで現車確認を受ける義務が生じます。

これに従わない場合、車両の使用停止命令や車検証の没収といった、さらに重い行政処分が下されることになります。

この摘発に対し、関東運輸局は「引き続き、街頭検査の実施などを通じて不正改造車の『排除』に取り組んでまいります」とコメントを発表。

公的機関があえて「排除」という強い言葉を用いた背景には、ルールを無視し、周囲に危険や迷惑を撒き散らす悪質な改造車に対し、断固たる措置を講じていくという行政の強い意志が滲んでいます。

不正改造車がもたらすリスクは深刻です。

極端な「シャコタン（ローダウン）」は路面の段差で“亀の子”状態になり渋滞を引き起こすだけでなく、オイルパン破損による油流出や車両火災のリスクを高めます。

また、鋭利なエアロパーツは接触時に歩行者を傷つける凶器となり、不適切な灯火類は夜間の重大事故を誘発します。

単なるファッションでは済まされない「走る迷惑行為」に対し、警察と運輸局による包囲網は着実に狭まっているのです。

※ ※ ※

このニュースに対し、SNSやネット掲示板では、違法改造車に対する怒りまじりの批判の声や、取り締まり強化を歓迎する意見が殺到しています。

まず圧倒的に多いのが、「取り締まりをもっとやってほしい」という声です。

「たった1台でも捕まったことは大きな一歩」「全国的に実施してほしい。爆音マフラーは本当に迷惑」「緊急車両のサイレンも聞こえないようなクルマは公道を走る資格なし」「古きクルマを愛するのは良いが、違法改造で周囲を威嚇するのは人間としてダメ！」など、日常的に騒音や威圧的な運転に悩まされている人々からの切実な声が多く上がっています。

また、ペナルティの甘さを指摘する厳しい意見も目立ちます。

「整備命令なんて生ぬるい。その場で没収・解体でいい」「悪質な確信犯は一発免停にすべき」「昭和なら即没収だった。令和は優しすぎる」「お金をかけて価値を下げて、さらに法律違反とかバカみたい」と、法改正を含めた厳罰化を求める声も少なくありません。

一方で、「これも氷山の一角に過ぎない」「SAやPAに集まる連中をもっと一網打尽にしてほしい」「近年の警察や運輸局は取り締まりが甘いから、みんなやりたい放題になっている」といった、現状の取り締まり頻度に対する不満や、さらなる徹底を求める声も聞かれます。

中には「改造車が全部『悪』みたいに言わないで…」といった擁護の声もごく一部に見られましたが、基本的には「公道にはルールがある」「ルールを守れないなら乗るな」という声がコメント欄を埋め尽くしています。

“徹底排除”を宣言した国交省と、それに賛同する世論。

違法改造車を取り巻く環境は、かつてないほど厳しさを増しています。