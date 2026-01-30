2026年度前期（東京制作）NHK連続テレビ小説『風、薫る』に伊勢志摩が出演することが発表された。

参考：髙石あかり、艶やかな振袖姿で新年の挨拶 上坂樹里との微笑ましい2ショットも

朝ドラ第114作目となる本作は、医療看護の世界に新たな風を起こした大関和と鈴木雅の2人のトレインドナースをモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になって、まだ見ぬ世界を切り拓いていく。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、“最強のバディ”となるもう1人の主人公・大家直美を上坂樹里が演じる。

脚本は、『あなたのことはそれほど』（TBS系）、『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）、『くるり～誰が私と恋をした？～』（TBS系）の吉澤智子が担当する。

伊勢が演じるのは、女学校の校長と養成所長を兼任する梶原敏子。学生が導入された学校教育の黎明期に教員となり、時代を切り拓いていく女性の育成に熱心に取り組む人物だ。

伊勢志摩（梶原敏子役）コメント●『風、薫る』出演への意気込み「風、薫る」なんて朝ドラらしいタイトルでしょう。清々しく、気持ちが良い。4月から始まるドラマに最適ですよね。「薫る」は良い香りがすること、から「人を感化すること」という意味だそうです。主人公2人が看護師として周りに影響していく物語ですしね。梶原敏子は彼女たちの学校の校長です。生徒たちとの関わりの中で変化を与え、また与えられる存在なのでしょう。直接指導する教師ではありませんが、大きく見守っている様子が表現できたらと思っています。

●連続テレビ小説への出演過去に『あまちゃん』と『虎に翼』に出演しました。『あまちゃん』は二人の女子の友情を軸にした物語で、“バディもの”という部分が『風、薫る』と共通していますね。また、『虎に翼』は主人公が女性初の弁護士を目指す物語で、女性の社会進出を進めていこうとする所が『風、薫る』と似ているように感じます。過去2作の経験も活かし素敵な作品になるよう参加します。

●看護との接点・思い出一週間以上の入院を3度しています。時期も病院も全くちがいますが、どの看護師さんも配慮があり朗らかで、いつも彼達から元気をもらっていました。ある意味、全ての入院が良い思い出です。大変なストレスに晒されている職業だと思いますが、志がある方々しか勤められない職業なのだろうと思います。尊敬します。（文＝リアルサウンド編集部）