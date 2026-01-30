西武は30日、埼玉県所沢市の球団事務所で新外国人選手3人の入団会見を行った。米国出身のアラン・ワイナンス投手（188センチ、81キロ、右投げ右打ち）、ドミニカ共和国出身のアレクサンダー・カナリオ外野手（185センチ、97キロ、右投げ右打ち）、台湾プロ野球の統一から入団した林安可外野手（リン・アンクウ、184センチ、90キロ、左投げ左打ち）。いずれも2月1日から宮崎県日南市南郷町で行われる1軍の春季キャンプに参加する。

米大リーグ通算11試合に登板し、先発として期待されるワイナンスはメジャーでは計1勝5敗、防御率7・48だった。昨季は3Aで活躍した先発タイプの技巧派右腕だ。広池浩司球団本部長は「やっぱりイニング（を投げられる投手）が必要だった。今井が抜けたこともあるが、イニングをしっかりと投げてくれる先発ピッチャーが欲しかった。そこに合致した」と獲得の意図を説明した。

チームの近年の課題でもある打戦強化に向けては、昨季はパイレーツで87試合に出場した長打力が持ち味のカナリオ、台湾・統一で2020年に32本塁打、99打点の2冠を獲得し新人王に輝いた林安可が入団した。同本部長は「得点力はずっと課題になってますので、しっかりと長打で貢献してくれる選手を探していた中で合致したのが2人」と期待を寄せた。