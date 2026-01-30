西武は30日、埼玉県所沢市の球団事務所で新外国人選手3人の入団会見を行った。米国出身のアラン・ワイナンス投手（188センチ、81キロ、右投げ右打ち）、ドミニカ共和国出身のアレクサンダー・カナリオ外野手（185センチ、97キロ、右投げ右打ち）、台湾プロ野球の統一から入団した林安可外野手（リン・アンクウ、184センチ、90キロ、左投げ左打ち）。いずれも2月1日から宮崎県日南市南郷町で行われる1軍の春季キャンプに参加する。

3年連続Bクラスからの脱却へ、このオフはDeNAから海外フリーエージェント（FA）権を行使した桑原将志外野手、日本ハムから国内FAの石井一成内野手も獲得するなど大量補強を敢行。広池浩司球団本部長は「チーム内に競争をというのはずっと言ってること。近年の戦いを見ると、これでOKというものはないのかなと、補強の中であった。できるだけの努力はしたいなっていうのがありました」と話した。

外野手は西川愛也、長谷川信哉ら台頭した生え抜きの若手もおり、3枠を巡る争いは激化が必至だ。それでも「キャンプからオープン戦もありますし、シーズン入ってからそういう戦いは続くのかもしれない。日本人も含めての争いは予測がつかないところで、ハイレベルの争いをしてほしい」と話した。