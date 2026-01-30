¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤âÇ»¤«¤Ã¤¿¡×OB¤Î²¬ËÜ±ÑÌé¤µ¤ó¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¡¡¿Í¸«ÃÎ¤ê¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ÏÁÏÀß30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ºòÇ¯¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎOB¤¬ËÜµòÃÏ¤Î¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£10·î4Æü¤ÎOBÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿²¬ËÜ±ÑÌé¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤â¤½¤Î°ì¿Í¡£2009¡Á11Ç¯¤ËJ1¡¦J2ÄÌ»»100»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢16ÆÀÅÀ¤·¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤âÇ»¤¤3Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡GÂçºå¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤·¤¿²¬ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢08Ç¯¤ËJ1¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤â3»î¹ç¤É¤Þ¤ê¡£09Ç¯¡¢Ê¡²¬¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¡ÖÂçºå¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î°ÜÀÒ¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¾¡Éé¤ÎÇ¯¤ä¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£À¸¿è¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¤¬¡¢¼ÄÅÄÁ±Ç·´ÆÆÄ¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¬Àµ¤ò¸«¤¤¤À¤µ¤ì¡¢35»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÍâÇ¯¤â35»î¹ç¤Ç3ÆÀÅÀ¤·¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ë·ë¹½½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¡¢J1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡½çÅö¤Ë³èÌö¤·¤¿Ëµ¤é¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸µÍè¤Ï¡Ö¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Î¥¿¥¤¥×¡£°ÜÀÒ¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤³¤í¤Ï¡¢¥Î¥ê¤µ¤ó¡Ê»³·ÁÃ¤ÆÁ¡Ë¤È¥Ê¥«¥¸¤µ¤ó¡ÊÃæÅç¿òÅµ¡Ë¤¬¤Õ¤¶¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¥×¥ì¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×µá¤ä°Õ¸«¤ò¤¢¤Þ¤êÅÁ¤¨¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¤¬¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤äÆÃÄ§¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãç´Ö¤ÎÂ¸ºß¤â¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¡£GK¿À»³Îµ°ì¤ÏÆ±¤¸ºæ»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢GÂçºåºæ¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤ÎÀèÇÚ¤À¡£ÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¡²¬¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿Æü¤ÎÌë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤Ç¤Ð¤Ã¤¿¤êÁø¶ø¡£¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¿·À¸³è½éÆü¤Ë²ñÏÃ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤¹¡£08Ç¯ÅÓÃæ¤ËGÂçºå¤«¤éÊ¡²¬¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Ã°±©Âçµ±¤âºßÀÒ¡£Æ±¤¸¤¯GÂçºåºæ¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎØ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤¸¤à¾å¤ÇÂç¤¤Ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬5µ¨¤Ö¤ê¤ËJ1¤ÇÀï¤Ã¤¿11Ç¯¡¢ÎÏµÚ¤Ð¤º1Ç¯¤Ç¹ß³Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¬ËÜ¤µ¤ó¤Ï30»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î8¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÍâÇ¯J1¼¯Åç¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£ÂçÊ¬¤ä²¬»³¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÍÏ¤±¹þ¤á¤ëÀ³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡21Ç¯¤ËÅö»þJFL¤ÎMIO¤Ó¤ï¤³¼¢²ì¡Ê¸½¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¡Ë¤Ç°úÂà¡£ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ23Ç¯²Æ¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿Àè¤Ï¡¢GÂçºå¤Î¼çÍ×¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÂ³¤±¤ë¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿Í»ö¤ÎÊý¤Ï¡Ê¸µGÂçºå¤ÎÁª¼ê¤À¤È¡ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¾å¤ÎÊý¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£GÂçºå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¹â¤á¤¿¼Ò¸òÀ¤ÏÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Ï»°½Å¡¦¾åÌî¹©¾ì¤Ç¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊÀ½Â¤¤Ë·È¤ï¤ë¡£Æü¡¹¤Î»î¹ç¤äÎý½¬¤Ç¶¥Áè¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¥×¥íÀ¸³è¤ËÂÐ¤·¡¢¸½ºß¤ÏÉ¬Í×¤Ê¶ÈÌ³¤òÀµ³Î¤Ë¶Ð¤á¾å¤²¤ëÆü¡¹¡£°ÊÁ°¤È¤Ï´Ä¶¤³¤½°Û¤Ê¤ë¤¬à¿·Å·ÃÏá¤Ç·ë²Ì¤òµá¤á¤ÆÆ®¤¤Â³¤±¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë