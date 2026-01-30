¡Ö¤ª¸ß¤¤ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×Ä«¥É¥é¶¦±é¤«¤é23Ç¯¡Äà¤³¤³¤í¤È¾¢áÃæ±ÛÅµ»Ò¤È¶ÌÌÚ¹¨¤ÎºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÂç³èÌö´ò¤·¤¤¡×
¡ÖÍ¥¤·¤¤FACE¤Ëí÷¤·¤¤BODY!‼︎¤µ¤¹¤¬¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡½÷Í¥¤ÎÃæ±ÛÅµ»Ò(º´²ì¸©½Ð¿È)¤¬23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¶ÌÌÚ¹¨¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë ÊÝ¸±Ä´ºº°÷¡¦Å·²»Ï¡¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿Ãæ±Û¡£
¡¡¡ÖÄ«¥É¥é¡¢¡Ø¤³¤³¤í¡Ù°ÊÍè¤Î23Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¶¦±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¶ÌÌÚ¹¨·¯¤È¡£Í¥¤·¤¤FACE¤Ëí÷¤·¤¤BODY!‼︎¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¤È¤â¤Ë²º¤ä¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï2003Ç¯¤ÎNHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤³¤³¤í¡×¤Ç¶¦±é¡£Ãæ±Û¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎËö±Ê¤³¤³¤í¡¢¶ÌÌÚ¤¬²Ö²Ð»Õ¤ÎËÙÅÄ¾¢¤ò±é¤¸¤È¤â¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Í¤§¡¼¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿´ò¤·¤¤ºÆ²ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£¡¡¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î´ò¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¡¢ÁÇÅ¨¤Ê2¿Í¡×¡ÖÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¡¢¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡ÖÂç³èÌö´ò¤·¤¤¸Â¤ê¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶½Ê³¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£