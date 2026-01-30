¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡ÙÄ«¥É¥é½é½Ð±é¤Î¸¦¥Ê¥ª¥³¡¢¸ì¤ê¤âÃ´Åö¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ55Ç¯¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡×
¡¡NHK¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙÁ°´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤ÎÂè6¼¡½Ð±é¼Ô¤òÈ¯É½¤·¡¢¸ì¤ê¤ò¸¦¥Ê¥ª¥³¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¸¦¤Ï¡¢ºîÃæ¤Ç¿¿É÷¡Ê¤Þ¤¸¡ËÌò¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤Ë²Ã¤¨¡¢Êª¸ìÁ´ÂÎ¤òÆ³¤¯¸ì¤ê¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é55Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¸¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä«¥É¥é½Ð±é¡¢¤½¤·¤Æ¸ì¤ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÇµÌÚºä46¤â¡ÄÈþ½÷¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢Âç´ØÏÂ¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚ²í¤µ¤ó¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÉÁ¤¯¡¢¹Í¤¨Êý¤â¤ä¤êÊý¤â¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦2¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£Æ±¤¸´Ç¸îÉØÍÜÀ®½ê¤òÂ´¶È¤·¤¿2¿Í¤¬´µ¼Ô¤ä°å»Õ¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ËÇº¤ß¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Ï¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£ÌÀ¼£¤È¤¤¤¦·ãÆ°¤Î¼Ò²ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·¿ÇË¤ê¤Ê2¿Í¤Î¥Ê¡¼¥¹¤ÎËÁ¸±Êª¸ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤¿2¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢Åö»þ¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¿Í¡¹¤ò¼é¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¡¢»þ¤Ë¶¯¤¼Ô¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¸¦¤Ïº£²ó¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿¿É÷(¤Þ¤¸)Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¡Ø¸ì¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ55Ç¯¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ê¤³¤È¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¤¤·ÝÇ½À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÌò¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤À¡£
¡¡Ä«¥É¥é¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿Ä«¥É¥é¡ÊÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ë¤Î½Ð±é¤È¸ì¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤Ç´·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤é¤·¤¯Àº°ìÇÕÅØ¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ä¹Ç¯¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿ºîÉÊÀ¤³¦¤Ë¡¢¼«¿È¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´î¤Ó¤È³Ð¸ç¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿½÷À¡Ø¤ê¤ó¡Ù¤È¡ØÄ¾Èþ¡Ù¤Î¿ÍÀ¸¤ò»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÇµÌÚºä46¤â¡ÄÈþ½÷¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢Âç´ØÏÂ¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚ²í¤µ¤ó¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÉÁ¤¯¡¢¹Í¤¨Êý¤â¤ä¤êÊý¤â¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦2¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£Æ±¤¸´Ç¸îÉØÍÜÀ®½ê¤òÂ´¶È¤·¤¿2¿Í¤¬´µ¼Ô¤ä°å»Õ¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ËÇº¤ß¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Ï¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£ÌÀ¼£¤È¤¤¤¦·ãÆ°¤Î¼Ò²ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·¿ÇË¤ê¤Ê2¿Í¤Î¥Ê¡¼¥¹¤ÎËÁ¸±Êª¸ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤¿2¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢Åö»þ¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¿Í¡¹¤ò¼é¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¡¢»þ¤Ë¶¯¤¼Ô¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡Ä«¥É¥é¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿Ä«¥É¥é¡ÊÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ë¤Î½Ð±é¤È¸ì¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤Ç´·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤é¤·¤¯Àº°ìÇÕÅØ¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ä¹Ç¯¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿ºîÉÊÀ¤³¦¤Ë¡¢¼«¿È¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´î¤Ó¤È³Ð¸ç¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿½÷À¡Ø¤ê¤ó¡Ù¤È¡ØÄ¾Èþ¡Ù¤Î¿ÍÀ¸¤ò»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£