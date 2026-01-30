辻ちゃん長女・希空、ピンクの“派手髪”姿で印象ガラリ「このくらいの髪色の時期があったのはここだけの話」
元モーニング娘。でタレントの辻希美（38）＆俳優の杉浦太陽（44）の長女・希空（のあ・18）が29日、自身のインスタグラムを更新。印象をガラリと変えた、“派手髪”姿を披露した。
【写真】「このくらいの髪色の時期があったのはここだけの話」印象ガラリなピンクの“派手髪”姿を披露した希空
希空は「ピンクだいすき」とつづり、自撮りなど2枚の写真をアップ。「このくらいの髪色の時期があったのはここだけの話」と明かし、真っピンクのロングヘアを低めに結んだツインテール姿を披露した。
結び目にはピンクのリボン飾りをつけ、後ろに飾られたぬいぐるみなどもピンクで統一されている。希空は、24年11月の芸能界デビューと同時に開設したインスタグラムで、初めて投稿した写真と同じドレス衣装を身にまとい、「この洋服みんな覚えてる??」と呼びかけた。
この投稿には、4.4万人以上からの「いいね！」が届けられている（30日正午時点）。
