元衆院議員の宮崎謙介氏（45）が、25日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。深酒で驚きの行動を取っていたと明かした。

「お酒にまつわる忘れられないエピソード」としてトークする中、宮崎氏は「よく記憶をなくすお店があるんです」と紹介。それが「サッカーの前園さんがお店を出したんですけど」という前園真聖の手羽先の店だという。

居心地が良く、お酒を勧められ、ついつい深酒になる。「毎回記憶がとぶので。自分がどれぐらい飲んでいるのか確認したくて」とある日、「1杯飲んだら、枝豆を1つ置く」というルールを設定し、飲酒量を確かめてみた。

だが「10までは覚えていたんですが、次に意識が戻ったのは翌朝」といい、途中から記憶があやふやになった。

そこで、友人が動画を撮ってくれたという中で確認すると「15杯飲んでました」とかなりの量を飲んでいたと分かった。

ただ、「最後は枝豆が足りなくて、なぜか盛り塩を」と自身が設けたルールは途中から守られていなかったと回想。気になる支払いについては「結構、会計は払っているみたいです」と、会計はきちんと済ませていたと話していた。