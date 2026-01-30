タレントの水沢アリー（３５）が、雰囲気ガラリな姿をアップした。

３０日までに自身のインスタグラムを更新し、「今の仕事とマインドセットについてインタビュー受けて喋り倒してきた！自分を客観視できる良い機会に大感謝」と取材を受けたことを明かした。「仕事で悩んでたり、挑戦したいことがある人にぜひ読んでほしい記事です」と伝え、撮影風景を投稿。

水沢は黒髪のロングヘア、白のドレス姿。“第２のローラ”と呼ばれたギャルぽいイメージから、上品な雰囲気の美女に変身。フォロワーは「超絶最高に可愛い＆綺麗＆美しい女性」「お顔やスタイルの美しさはもちろん姿勢も全てが美しい」とうっとりした。

水沢は２０１３年からバラエティー番組などに出演し、ブレイク。昨年８月にＡＢＥＭＡオリジナル番組「愛のハイエナ ｓｅａｓｏｎ４」（火曜・午後１１時）で５年ぶりのバラエティー出演。「半分海外に住んでいて、日本の会社とハリウッドセレブリティーをつなげる仕事」と現在の職業を説明。中２の頃から「把握していない」ほどの整形を繰り返したことでも知られ、すでに２８回もの整形をしていると明かした。