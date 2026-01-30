Nintendo TOKYOなどで「Nintendo Switch 2」本体や周辺機器の販売開始Nintendo OSAKA/KYOTO/FUKUOKAでも販売スタート
1月30日 発表
任天堂は、同社直営オフィシャルショップであるNintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAにおいて、「Nintendo Switch 2」および関連周辺機器の販売を開始した。
なお、店舗によっては、会計時にニンテンドーアカウント（作成無料）の提示が必要な場合がある。
[おしらせ]#NintendoTOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKA で、「Nintendo Switch 2」および関連周辺機器の販売を開始しました。なお、店舗によっては、お会計時にニンテンドーアカウント（作成無料）のご提示をお願いすることがあります。https://t.co/lE5RXCAsNw pic.twitter.com/7hoTvp8exF- Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKA (@N_Officialstore) January 30, 2026
(C) Nintendo