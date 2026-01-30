1月30日 発表

任天堂は、同社直営オフィシャルショップであるNintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAにおいて、「Nintendo Switch 2」および関連周辺機器の販売を開始した。

なお、店舗によっては、会計時にニンテンドーアカウント（作成無料）の提示が必要な場合がある。

(C) Nintendo