昨年１２月に第１子出産を公表した日本テレビの郡司恭子アナウンサーが、おしゃれな私服を披露した。

３０日までにインスタグラムを更新し、「お馴染（なじ）みのチェックストールとロングブーツで外に出るだけでテンションがあがります…！」と路上でのショットを投稿。「おしゃれ賢者、＠ｙｕｒｉ＿＿＿ｏｇａｗａ に学ぶロングブーツコーデ」とブーツにショートパンツ、ニットを合わせ、「＃ワントーンコーデ＃ショートパンツ」と添えた。

撮影時期は不明だが、出産を公表したばかりとあってフォロワーからは「産後とはとても思えない」「お子様産んだ体型には見えない」「お子さん産んだとは思えない」「スタイル良すぎ」と驚きの声が。さらに「ずっとおしゃれ」「すごく美しい」「めちゃ可愛い」「素敵すぎる」などの声が寄せられた。

郡司アナは２０１３年に入社。センスあふれる私服コーデで“おしゃれ番長”と呼ばれ、２２年９月にスタートした、同局アナウンサー初のアパレルブランド「Ａｕｄｉｒｅ（アウディーレ）」を立ち上げたことも話題に。プライベートでは昨年５月に結婚を発表し、１２月に第１子出産を公表した。