

「JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026」

4月18日＆19日の2日間、札幌の大和ハウス プレミストドームにて開催されるフェス型音楽ライブイベント『JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026』の第1弾出演者が発表された。

今回発表されたのは、4月18日出演として、Kep1er、原因は自分にある。、19日の出演として、UVERworld、Chevon、騎士X - Knight X -、Novelbright、BE:FIRST（※50音順） と、今の音楽シーンを代表するアーティストの顔ぶれとなった。

また、オープニングアクトとして18日にはTRIPLANE、メリクレット、Re:inc.、19日(日)にはI Don't Like Mondays.、リアクション ザ ブッタが出演する。

『JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026』は、「夢と感動のステージを届けたい」というプレミストドームのコンセプトをもとに、1.5〜2万人動員規模で使用する「新モード（※）」によるアーティストライブの臨場感や一体感を“体験”してほしいという思いから企画され、2024年3月に初開催。ドーム初のフェス型ライブイベントとして大きな熱狂を生んだ。

2回目の開催となる今回は、前回の1日開催からスケールアップし2DAYS開催となったほか、日本航空（JAL）とのタイアップにより、特典付きのオフィシャルツアーも実施。

チケット最速先行予約（抽選）は2月2日(月)18時00分から受付スタート。（※）新モード：大和ハウス プレミストドームの活用促進を目的としたものであり、ドームが持つ全天候型多目的施設としての特長を活かし、多様なイベントに対応するため、クローズドアリーナの大空間を大黒幕で仕切ることにより、1.5〜2万人規模のイベントに対応できる。

公演概要

＜タイトル＞「JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026」（読み：ジャル サッポロ ミュージック エクスペリエンス ニーゼロニーロク）＜開催日＞4月18日(土) 開場11:30

開演13:004月19日(日) 開場11:30

開演13:00＜出演＞ ※50音順4月18日(土)Kep1er、原因は自分にある。 ほかオープニングアクト：TRIPLANE、メリクレット、Re:inc.4月19日(日)UVERworld、Chevon、騎士X - Knight X -、Novelbright、BE:FIRST

ほかオープニングアクト：I Don't Like Mondays.、リアクション ザ ブッタ＜会場＞大和ハウス プレミストドーム(〒062-0045 北海道札幌市豊平区羊ケ丘1番地)＜チケット料金＞JAL スーパービューシート(着席指定席)：16,800円(税込)指定席：12,800円(税込)U-18席：7,700円(税込) ＜公式HP＞https://sapporomusicexperience.com/