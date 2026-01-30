¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¿·¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¡¡ÍÜÀ®½ê¤ÎÆ±ÁëÀ¸Ìò¤ËÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡¢µÆÃÓ°¡´õ»Ò¤é¡¡¸¼Íý¤Ï¼Ë´Æ·óÄÌÌõÌò
¡¡NHK¤Ï30Æü¡¢2026Ç¯ÅÙÁ°´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ½÷Í¥¤ÎÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡Ê29¡Ë¡¢½÷Í¥¤Î¸¼Íý¡Ê39¡Ë¤é¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£À¸ÅÄ¤ÏÄ«¥É¥é½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ê¸ÌÀ³«²½¤¬¿Ê¤à¤â¤Þ¤À½÷À¤Î¿¦¶È¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÀ¼£»þÂå¡£´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ßÆüËÜ½é¤Î¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Âç´ØÏÂ¡Ê¤Á¤«¡Ë¤ÈÎëÌÚ²í¡Ê¤Þ¤µ¡Ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿2¿Í¤Î½÷À¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¥Ð¥Ç¥£·à¡£¸«¾å°¦¤È¾åºä¼ùÎ¤¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼ç¿Í¸ø2¿Í¤ÎÍÜÀ®½ê¤ÎÆ±ÁëÀ¸5¿Í¤ÈÈà½÷¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤ëÀèÀ¸¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¡£Æ±ÁëÀ¸¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸ÅÄ¤Ï±ü°å»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²È¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÍ¥ÅùÀ¸µ¤¼Á¤Î¶ÌÅÄÂ¿¹¾¤ò±é¤¸¤ë¡£Ä«¥É¥é½é½Ð±é¤Ç¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ«¥É¥é¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì´¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶ÌµÎÌ¡£¡Ö´Ç¸î¤ÎÀº¿À¤ä»ÈÌ¿¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Î¿È¤Ë½É¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê³Æ®¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Æ±ÁëÀ¸¤ÎºÇÇ¯Ä¹¤Ç¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ò¤¢¤Ä¤¯¿®¶Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÀô´îÂåÌò¤È¤·¤ÆµÆÃÓ°¡´õ»Ò¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£µÆÃÓ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¡ÈÄ«¥É¥é¡É¤Ø¤Î½Ð±é¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯âÁ¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¡Ö¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç³ØÀ¸Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤¬±é¤¸¤ë´îÂå¤Îµ¤»ý¤Á¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÄ©Àï¤¹¤ëÍ¦µ¤¤È´î¤Ó¤ò¡¢»ä¼«¿È¤¬´îÂå¤«¤éÌã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ò¼ß¤ÎÌ¼¤ÎÅì±À¤æ¤Ìò¤ÎÃæ°æÍ§Ë¾¤Ï¡Ö¤æ¤¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç´Ç¸î¤È¤¤¤¦Æ»¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³«¤«¤ì¤Æ¤æ¤¯¤Î¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÎ´¶¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¸âÉþ²°¤Î»Í½÷¤Ç¥Ê¡¼¥¹Éþ¤ËÆ´¤ì¤ÆÍÜÀ®½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿ÌøÅÄ¤·¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¤ëÌÚ±ÛÌÀ¤ÏÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ËÌÀ¼£¤Î¥®¥ã¥ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥Ê¥ë¥Û¥É¤ÈÉ¨¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¤¬¸À¤¦¡È¹¬¤»¡É¤è¤ê¤â¡¢¶»¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢´Ç¸î³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢¿´¤ÎÉ÷¸þ¤¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¿Ê¤á¤Æ¤æ¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄ¿¹¸©½Ð¿È¤ÇÍµÊ¡¤ÊÇÀ²È¤ÎËö¤Ã»Ò¤Ç¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Î¹©Æ£¥È¥á¤ò¸¶ÅèÑÛ¤¬±é¤¸¤ë¡£Ä«¥É¥é½é½Ð±é¤Î´î¤Ó¤ò¡Ö¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤¦¤ì¤·¤¯¡¢Æ±»þ¤ËÂç¤¤Ê¸÷±É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¿¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¼Íý¤ÏÍÜÀ®½ê¤Î¼Ë´Æ·óÄÌÌõ¡¦¾¾°æ¥¨¥¤Ìò¡£¡Ö¾¾°æÀèÀ¸¤Ï´Ç¸î¤ÎÃÎ¼±¤Ï¥¼¥í¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¡¹´Ç¸î³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤È»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¼«¿È¤¬¿®¤¸¤ë¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÀº¿À¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢Åö»þ¤Þ¤À¤È¤Æ¤âÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿Æ¯¤¯½÷À¤È¤·¤Æ¶¦¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤ËÀÅ¤«¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤Ë»ä¤â´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷³Ø¹»¤Î¹»Ä¹¤ÈÍÜÀ®½êÄ¹¤ò·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë³á¸¶ÉÒ»ÒÌò¤Ç°ËÀª»ÖËà¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£ÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤ÇÊÑ²½¤òÍ¿¤¨¡¢¤Þ¤¿Í¿¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤¹¤ë¶µ»Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âç¤¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬É½¸½¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£