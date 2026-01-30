日本海側では大寒ごろからの寒波で大雪になったのち、再び寒気が強まって古い雪の上に新たな雪が降り積もっています。きょう30日（金）夜遅くにかけて大雪となるおそれがありますので、新たなスリップ事故、車の立往生、なだれや落雪などの大雪災害にお気をつけください。

■晴れる所も厳しい寒さ続く

きょう30日（金）午後も鳥取県から東北の日本海側を中心に雪が続き、降り方が強まるおそれがあります。太平洋側では晴れて、空気の乾燥が解消されません。加えて、晴れる所も厳しい寒さが続きますので、体調を崩さないよう暖かくしてお過ごしください。

【きょう30日（金）の各地の予想最高気温】

札幌 ：0℃ 釧路：1℃

青森 ：1℃ 盛岡：1℃

仙台 ：3℃ 新潟：3℃

長野 ：2℃ 金沢：4℃

名古屋：6℃ 東京：9℃

大阪 ：7℃ 岡山：8℃

広島 ：9℃ 松江：6℃

高知 ：11℃ 福岡：8℃

鹿児島：12℃ 那覇：20℃

■新たな交通障害や除雪事故などに気をつけて

きょう30日（金）いっぱいが大雪のピークとみていますが、あす31日（土）になっても北陸以北では雪が降ったりやんだりの見通しです。これまでの大雪ですでに事故が多く発生しているため、新たな交通障害、なだれ、落雪や除雪作業中の事故などに警戒を続けてください。

【24時間予想降雪量（多い所）】

▽あす31日（土）午前6時まで

北陸 70センチ

東北 50センチ

近畿 40センチ

■ようやく見えた寒さの出口

山陰から北海道の日本海側では、この先も雪が降ったりやんだりでしょう。路面状況がさらに悪化するおそれがあります。太平洋側では晴れて空気の乾燥が進みます。ただ、寒さの出口は見えてきました。来週2月5日（木）の東京の最高気温は14℃で、3月中旬並みの予想です。