今回は、不倫→スピード再婚した夫に待っていた不幸についてのエピソードを紹介します。

元妻の方がずっと優秀だった…

「飲食店を妻と経営していましたが、バイトとして働いていた女性と不倫関係になり、妻と離婚後すぐに再婚したんです。

再婚後、元妻は店の経営から離れ、他の店で働くようになりましたが、再婚した今の妻は、仕事のやる気がゼロで、お客さんとのやりとりすらまともにできないんです。元妻は要領よくテキパキ仕事をこなしていましたし、お客さんからの評判もよかったんですが……。

そして常連客は離れ、店の売上はかなり落ちてしまいました。また俺は店を開く前に元妻の親戚に資金援助をしてもらい、少しずつ返済していたんですが、元妻と離婚したことで『残りを一括返済してほしい』と言われてしまったんです。店の経営もヤバいというのに、一括返済なんてできません。『離婚しなきゃよかった……』と正直思っています」（体験者：30代男性・飲食業／回答時期：2025年2月）

▽ ちなみに元妻は、知り合いの店で働くようになり、その店は大繁盛しているとか。あまりに対照的ですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。