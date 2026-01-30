現役大臣が濃厚不倫キス！人気モデルとの妖しい車内密会判明で政界に激震＜おコメの女＞

松嶋菜々子主演の社会派痛快エンタメドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』。

本作は、東京国税局・資料調査課（通称：コメ）の敏腕国税調査官である主人公・米田正子（よねだ・せいこ／松嶋菜々子）が、コメのなかにドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室（通称：ザッコク）を創設するところからスタート。

「正しく集めて、正しく使う」を信条に、正子はザッコクの個性豊かなメンバーと悪徳脱税者たちを一刀両断していく。

1月29日（木）に放送された第4話では、元政治家・鷹羽錦之助の息子で現・経済産業大臣である鷹羽宗一郎（千葉雄大）と人気モデルの妖しい車内密会が描かれた。

【映像】現役大臣が人気モデルを押し倒し…

◆宗一郎におねだりする葵

以前から正子と何か因縁があることを匂わされている宗一郎。

第4話では、そんな宗一郎が車内でひっそり人気モデルの助川葵（優希美青）と会っている一幕が。じつはこの葵は、前回脱税していた美容クリニックの総院長・芦屋満信（池田鉄洋）と一緒にCM出演していた人物だ。

宗一郎は「ついこの間まで美容整形の小金持ちといい仲だったんだろ」と責めるも、葵は「何のこと？」とあざとく宗一郎に身体を寄せる。そして葵が「ねえ早く」とねだると、宗一郎は深く口づけ、彼女を押し倒すのだった。

しかしその後、宗一郎はこの現場を雑誌に撮られてしまう事態に…。

秘書の灰島直哉（勝村政信）から掲載予定の記事を見せられた宗一郎は、「揉み消してから持ってくるのがお前の仕事だろ！」と激怒し、「ようやく大事なポストまで来た…ぬかるなよ」と冷たく吐き捨てるのだった。