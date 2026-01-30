福岡第一の長岡大杜がB3山口に特指加入「一日一日を大切に」31日から出場可能

1月30日、B3の山口パッツファイブは、福岡第一高校3年生の長岡大杜が特別指定選手として加入することを発表した。背番号は17に決定。明日31日のリーグ戦よりベンチ登録が可能となる。

山口県出身で現在18歳の長岡は178センチ78キロ。地元の田田布施中学校から福岡第一高校に進学すると、2年次から全国の舞台を経験し、3年次にはチームの得点源として2年連続ウインターカップベスト4進出に貢献した。高校時代はフォワードとしてプレーしていたが、山口ではシューティングガードとして登録される。

今回の発表に際して、長岡は「まず地元のチームでこのような貴重な機会を与えてくれた枝折ヘッドコーチ、成田社長、福岡第一高校の井手口先生に感謝を申し上げます。自分の得意なジャンプシュートとドライブを発揮し、福岡第一高校で学んだディフェンスや泥臭いルーズボールを誰よりも体現したいです。一日一日を大切に全力でプレーしチームの勝利に少しでも貢献できるよう頑張ります」と、クラブを通じてコメントした。





【動画】長岡大杜がゲームハイ26得点…ウインターカップ準決勝ハイライト映像