ロケッツのケビン・デュラントがシーズン通算3ポイント成功数で歴代トップ10入り

1月29日（現地時間28日、日付は以下同）。ヒューストン・ロケッツは、ホームのトヨタ・センターで行われたサンアントニオ・スパーズ戦を99－111で落とし、今シーズンの直接対決を1勝2敗とした。

この日ロケッツではアメン・トンプソンが25得点7リバウンド4アシスト4スティール、ケビン・デュラントが24得点6アシスト、アルペレン・シェングンが18得点10リバウンド7アシスト2スティール、タリ・イーソンが10得点6リバウンド3スティールを記録。

この試合を終えて、ウェスタン・カンファレンス2位のスパーズ（32勝15敗）と4位のロケッツ（28勝17敗）は、3月9日に4試合目が組まれている。

なお、キャリア18年目のデュラントは、29日のスパーズ戦で2本の3ポイントシュートを成功。レギュラーシーズン通算成功数が2292本に達したことで、ビンス・カーター（元トロント・ラプターズほか／2290本）を抜き、NBA歴代単独10位へと順位を上げた。

37歳のベテランフォワードは、シーズン通算3万1705得点でNBA歴代6位に立つほか、フィールドゴール成功数1万940本で同10位、フリースロー成功数7533本でも同7位と、3ポイント成功数も合わせて計4つの部門で歴代トップ10入りしている。

【動画】スパーズ戦で24得点をマークしたデュラント





