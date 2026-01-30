2026年度前期（東京制作）NHK連続テレビ小説『風、薫る』に原嶋凛が出演することが発表された。

朝ドラ第114作目となる本作は、医療看護の世界に新たな風を起こした大関和と鈴木雅の2人のトレインドナースをモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になって、まだ見ぬ世界を切り拓いていく。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、“最強のバディ”となるもう1人の主人公・大家直美を上坂樹里が演じる。

脚本は、『あなたのことはそれほど』（TBS系）、『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）、『くるり～誰が私と恋をした？～』（TBS系）の吉澤智子が担当する。

連続テレビ小説初出演となる原嶋が演じるのは、養成所の同窓生・工藤トメ。青森県出身で裕福な農家の末っ子だが、家族を亡くした経験をきっかけに養成所へ。困難を乗り越える根性があり、ムードメーカー的な一面も持つ。

原嶋凛（工藤トメ役）コメント●『風、薫る』出演への意気込みこの度、『風、薫る』に出演させていただくことになり、胸がいっぱいになるほどうれしく、同時に大きな光栄を感じています。朝ドラは、幼いころから家族と一緒に観てきた、私にとってずっと憧れてきた場所でした。「工藤トメ」は、マイペースでありながら周囲にやさしい風を運ぶ、芯の強い女の子です。迷いや戸惑いも含めて一つひとつ丁寧に向き合いながら、彼女のまっすぐな気持ちを大切に演じていきたいと思っています。朝の時間にそっと寄り添える存在になれるよう、精一杯作品に向き合っていきます。

●連続テレビ小説への出演今回が、初めての朝ドラ出演となります。朝ドラは、特別な出来事だけでなく、日々の何気ない感情や小さな選択を丁寧に描き、登場人物の成長を毎朝見守れるところが魅力だと感じています。視聴者の方が、まるで身近な誰かの人生を応援しているような気持ちになれる、温かな時間を届けてくれる作品だと思います。そんな朝ドラの一員として参加できることに喜びを感じると同時に、大きな責任も感じています。初めてだからこそ一つひとつを大切に学びながら、誠実に役と向き合っていきたいです。

●看護との接点・思い出身近な友人の中に、今年4月から看護学校に進学予定の子が何人かおり、私にとって看護師という職業は、とても身近で当たり前のようにそばにある存在でした。進路の話や、これから始まる学び、実習への不安や期待を聞く中で、自然と幼い頃の記憶がよみがえってきました。私は小さいころ、毎月のように小児科に通っており、そのたびに不安や怖さを抱えていました。そんな時、看護師さんたちはいつも目線を合わせ、やさしい声で話しかけ、私の気持ちが落ち着くまでそばにいてくださいました。当時は意識することもなく受け取っていたその存在が、今回台本を読み進める中で鮮明によみがえり、「支える」ということの本当の意味を改めて感じました。本作は、看護がまだ当たり前ではなかった時代を描いた物語です。だからこそ私自身も、「当たり前」だと思っていたことを一つひとつ見つめ直しながら、トメとして素直に学び、驚き、成長していきたいと思っています。看護の原点にある、人を思う気持ちに寄り添いながら、この作品に真摯に向き合っていけたらうれしいです。（文＝リアルサウンド編集部）