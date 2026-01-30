¥Ï¥Þ¥¹¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿É×ÉØ¤Î¤¿¤áÊ³Æ®¤¹¤ë²ÈÂ²¤òÉÁ¤¯¡¡¡Ø¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥¢¥Ã¥È¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡3·î7Æü¤è¤ê¥·¥¢¥¿ー¡¦¥¤¥áー¥¸¥Õ¥©ー¥é¥à¤Û¤«¤ÇÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡Ø¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥¢¥Ã¥È¡Ù¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×ºÇÍ¥½¨¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¾Þ¼õ¾Þ¡¡¡Ø¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥¢¥Ã¥È¡Ù3·î7Æü¸ø³«
¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥¯¥ìー¥Þー¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ËÜºî¤Ï¡¢2023Ç¯10·î7Æü¤Ë¥¬¥¶ÃÏ¶è¤«¤é¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¿Í¼Á¤È¤·¤ÆÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿É×ÉØ¤òÀ¸´Ô¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í²ÈÂ²¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿ºîÉÊ¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¡Ø¦Ð¡Ù¤ä¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¹¥ï¥ó¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Àー¥ì¥ó¡¦¥¢¥í¥Î¥Õ¥¹¥ー¤é¤¬»²²Ã¤·¡¢Âè96²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤ÇÄ¹ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¥Þ¥ê¥¦¥Ý¥ê¤Î20Æü´Ö¡Ù¤Î¥¸¥çー¥À¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¥¹¥È¥é¤¬²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£Âè75²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¥·¥çー¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2023Ç¯10·î7Æü¤ÎÄ«¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤È¤Î¶³¦¤«¤é2kmÂ¤é¤º¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÆîÀ¾Éô¤Î¥¥Ö¥Ä¡ÊÇÀ¶È¶¦Æ±ÂÎ¡Ë¡¢¥Ëー¥ë¥ª¥º¤¬¥¬¥¶¤«¤é¿¯Æþ¤·¤¿¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõÀªÎÏ¤Ë½±·â¤µ¤ì¤ë¡£½»Ì±¤ª¤è¤½400¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢4Ê¬¤Î1¤¬»¦³²¤µ¤ì¤ë¤«¿Í¼Á¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦²õÌÇÅª¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢¥ê¥¢¥Ã¥È¡¦¥Ù¥¤¥Ë¥ó¡¦¥¢¥Ä¥£¥ê¤ÈÉ×¥¢¥ô¥£¥ô¤â¥¬¥¶¤Ø¤ÈÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤ë¡£Éã¥¤¥§¥Õ¥À¤é²ÈÂ²¤Ï¡¢2¿Í¤òµß¤¦¤¿¤áÉ¬»à¤Î¹ÔÆ°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¥ê¥¢¥Ã¥È¤¬¥¢¥á¥ê¥«¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¡¢¥¤¥§¥Õ¥À¤Ï¿Í¼Á²òÊü¤òµá¤á¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ëÂåÉ½ÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆË¬ÊÆ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤Ç¡¢¿Í¼Á²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÀïÁè·ÑÂ³¤Î¡ÈÍýÍ³¡É¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤òÃÎ¤ê¡¢Ø³Á³¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¥Í¥¿¥Ë¥ä¥ÕÀ¯¸¢¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¥¤¥§¥Õ¥À¤Ï¡¢¼óÁê¤Ï¼«¿È¤ÎÅê¹ö¤òÌÈ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÀïÁè¤òÄ¹°ú¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈóÆñ¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢ÈãÈ½¤è¤ê¤âµß½Ð¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÈ¿È¯¤¹¤ë²ÈÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¤â¡£¤·¤«¤·¥¤¥§¥Õ¥À¤Î·»¤ÇÃæÅì»Ë¤Î¶µ¼ø¡¢¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥Ù¥¤¥Ë¥ó¤Î»ëÅÀ¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë°Ü½»¤·¤¿¥¸¥ç¥¨¥ë¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤¿¥¥Ö¥Ä¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ÎÂ¼¤Î¾å¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ØÌá¤Ã¤¿¿ÍÊª¤À¡£Èà¤Ï¡¢10·î7Æü°ÊÁ°¤«¤é¤Î¹½Â¤ÅªÌäÂê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤ë¡£°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤Î°ÂÁ´¤Êµ¢´Ô¤òÀÚË¾¤¹¤ëÀÚ¼Â¤Ê»ëÅÀ¤ò¼´¤Ë¡¢À¯¼£¡¢Îò»Ë¡¢Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤¬¸òºø¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê¤ËÂ¿ÁØÅª¤Ê»ëºÂ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¿Í¼Á¤È¤·¤Æ²ý¤ï¤ì¤¿Ì¼¤Î¥ê¥¢¥Ã¥ÈÉ×ÉØ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ËË¬ÊÆ¤·¡¢À¯¼£²È¤ä¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËÁÊ¤¨¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥ê¥¢¥Ã¥È¤ÎÉã¤Ë¤è¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁêÈãÈ½¤ä¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤È¤Î¶¦Â¸¤òÁÊ¤¨¤ëÈ¯¸À¤ò½ä¤ê¡¢¸òºø¤¹¤ë²ÈÂ²¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÅÁ¤¨¡¢Ê£»¨¤Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê¤òÅö»ö¼Ô²ÈÂ²¤Î»ëÅÀ¤ÇÀ¸¡¹¤·¤¯¥ê¥¢¥ë¤ËÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¡Ë