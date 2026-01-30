★人気テーマ・ベスト１０

１ レアアース

２ 半導体

３ 円高メリット

４ フィジカルＡＩ

５ ペロブスカイト太陽電池

６ 宇宙開発関連

７ 防衛

８ 人工知能

９ ＴＯＰＩＸコア３０

１０ 地方銀行



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「量子コンピューター」が２２位にランクインしている。



量子コンピューターとは、原子などの物質を構成する「量子」が持つ「重ね合わせ」の特性を利用して並列計算を可能にすることで、従来のスーパーコンピューター以上の速度・規模の情報処理を可能にする次世代コンピューター。高市政権では、我が国における重要技術領域として１６分野の「新興・基盤技術」と、そのなかから特に経済安全保障上の重要性が高い６分野の技術を「国家戦略技術」として新たに指定。その一つとして、「ＡＩ・先端ロボット」「半導体・通信」「バイオ・ヘルスケア」「フュージョンエネルギー（核融合発電）」「宇宙」と並んで「量子」があることから、いわゆる「高市トレード」の一角として注目されている。



２月８日に投開票が行われる衆議院選挙に関して、複数のメディアが選挙戦序盤の世論調査で「自由民主党が単独過半数をうかがう勢い」と報じたことを受けて、「高市トレード」への人気も再燃しており、これが今回のランクインにつながっているもよう。なお、この日の関連株の動きでは、前日に２６年３月期の最終利益と配当予想の上方修正を発表した富士通<6702.T>が大幅高となっているほか、ＱＤレーザ<6613.T>なども高い。



出所：MINKABU PRESS