琉球がラトビア勢と育成業務提携を締結!! 今季は20歳MF幸喜祐心が期限付き移籍
FC琉球は30日、トゥクムス2000(ラトビア1部)と育成業務提携を締結することを発表した。期間は2026年2月から2028年1月までとなる。
トゥクムス2000は昨年のラトビア1部で10チーム中7位。琉球によると毎年若手の1選手以上が同クラブへ期限付き移籍するといい、今季はMF幸喜祐心(20)がラトビアに渡る。クラブは「海外でのトレーニングや公式試合を戦い、厳しい競争環境で経験を積むことで、加速度的な成長支援を図ります」と期待した。
幸喜は琉球のアカデミー出身で、昨季のJ3では12試合に出場した。クラブを通じて「この2年間、個人的にサッカー面やメンタル面での成長を感じることができずとても悔しい思いをしていました。もっともっと成長するために環境を変えてみるのも1つの手段と思い、今回チャレンジすることを決めました。強くなって帰ってきます!」とコメントしている。
